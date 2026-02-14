«La logica delle poltrone? Solo illazioni» 

Dopo le dimissioni di Maria Laura Orrù che aprono le porte al commissariamento, la parola passa a Valter Piscedda, ex sindaco per due legislature ed esponente di spicco del Pd a Elmas.

È stata davvero la vostra ossessione per il potere a fermare i lavori?

«Fino a un anno fa avevamo due assessori. Due mesi fa siamo andati in buon ordine all’opposizione rinunciando a tutto. Non mi pare un’ossessione per il potere, direi l’esatto opposto. È stata la sindaca a bloccare tutto con dimissioni che porteranno un commissario per la prima volta nella storia di questo paese».

Orrù parla di “vecchie logiche di poltrone”, voi di “rottura del patto di fiducia”. Chi ha tradito chi?

«Vorrei chiedere alla sindaca di chiarire a cosa si riferisce con certe illazioni. Se parliamo del circolo Pd, le ricordo che è diventata sindaca grazie proprio a tutto ciò da cui oggi dichiara di volersi allontanare. Se non le piaceva il nostro “modus operandi” non avremmo fatto la lista insieme e oggi non siederebbe su quella poltrona».

Cosa c’era in quel “documento di rilancio” del marzo 2025 che il Pd non ha accettato?

«In realtà quel documento diceva che tutto andava bene e che dovevamo impegnarci fin d’ora per la prossima consiliatura. Non solo avevamo accettato di firmarlo, ma lo avevamo integrato garantendo di proseguire il mandato sotto la sua guida. È rimasto lettera morta».

L’accusa è che i 5 consiglieri Pd pretendessero un peso superiore ai 7 della maggioranza.

«Tanto abbiamo preteso che ce ne siamo andati. Si vuole far passare un film inesistente per non ammettere che il potere lo detiene chi ha i ruoli di governo, non chi sceglie l’opposizione per coerenza».

La sindaca dice che i cantieri Pnrr siano blindati. Dov’è l'incapacità amministrativa?

«In politica nulla è blindato e l’amministrazione ha voce in capitolo su tutto, specialmente sulla Statale 130. Io ho smesso di fare il sindaco nel 2016 e purtroppo ci sono opere pubbliche da allora ancora incompiute».

Qual è la colpa del Pd in questa crisi politica?

«Abbiamo avuto assessori a cui non è stato consentito di attuare il programma e si sono dimessi. La colpa del Pd è non aver capito subito che, ancora una volta, non stavamo investendo sulla persona giusta per guidare la comunità».

Alleati in Regione e avversari in Comune. Com’è il rapporto personale?

«In Consiglio Regionale siamo legislatori e la sintesi è più facile. In Comune bisogna risolvere i problemi quotidiani. Separo il livello personale da quello politico: la sindaca è una brava persona, ma non è riuscita ad amministrare come ci aspettavamo».

Il Pd è il “padrone” di Elmas?

«Il Pd è l’unico partito strutturato da decenni, ma se avessimo voluto “tenerci” il Comune saremmo rimasti in maggioranza. Abbiamo scelto la coerenza verso i cittadini, che è l’unica cosa che conta».

Campo largo o corsa solitaria nel 2026?

«Sostengo una coalizione “vera” di campo largo che scelga insieme il candidato sindaco e i consiglieri».

Sarà lei il candidato o un “fedelissimo”?

«Invito a non pensare ossessivamente a me. Se dicessi che mi candido smentirei l’idea di coalizione in cui credo. Escluderei anche i “fedelissimi”, visto che gli ultimi due scelti dal Partito democratico si sono poi rivoltati contro di noi. Decideranno i cittadini».

