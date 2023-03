La locomotiva è tornata in paese 

L’antica locomotiva è rientrata a Mandas. È in fase di decollo il progetto del Comune promosso per favorire l’economia green puntando su un turismo ambientale che si sviluppa in forma contemplativa, ricorrendo a treni d'epoca e ricercando le suggestioni di un’epoca lontana nel tempo. L’epoca dei treni a vapore. «Con la locomotiva Breda, restaurata grazie al contributo della Fondazione di Sardegna, è rientrato a Mandas anche il carro postale - ha detto il sindaco Umberto Oppus - prende sempre più forma il progetto di parco ferroviario che prevede la realizzazione anche della locanda vicino alla stazione». La locomotiva è stata restaurata nelle officine di Monserrato, dove è stata sistemata per essere esposta nel Parco Lawrence in fase di completamento. Il passo successivo sarà perfezionare l’allestimento di una scenografia per raffigurare l’arrivo di David Herbert Lawrence nel paese. Costo dell’opera: 75.000 euro (soldi dell’Arst e del Comune). (sev. sir.)

