La lobby di Huawei finisce in Procura 

Bruxelles. L’operazione, nome in codice “Génération”, è scattata all’alba con un blitz su larga scala. Un centinaio di investigatori belgi hanno passato al setaccio ventuno abitazioni tra Bruxelles, la Vallonia e le Fiandre, fermando sette lobbisti legati a Huawei e sospettati di aver corrotto con tangenti e regali ex e attuali eurodeputati. Poi un fermo in Francia, altre perquisizioni in Portogallo e, infine, la notifica al Parlamento europeo e l’irruzione nei suoi locali di Bruxelles. Dove una squadra di agenti ha apposto i sigilli agli uffici di due assistenti parlamentari legati a Forza Italia e ai liberali di Democratic Bulgaria. Le autorità del Belgio scuotono di nuovo la politica comunitaria con un’inchiesta simile al Qatargate e dalle pesanti accuse: corruzione, falsificazione di documenti, riciclaggio di denaro e organizzazione criminale. Questa volta però nessuna valigia piena di contanti o flagranza di reato, bensì pc, cellulari e documenti sequestrati per fare luce su una presunta trama segreta tessuta dal lobbista italo-belga Valerio Ottati - alla guida degli affari Ue del colosso cinese delle tlc ed ex assistente parlamentare - per influenzare le decisioni della casa della democrazia Ue a favore dei cinesi.

RIPRODUZIONE RISERVATA