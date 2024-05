La litoranea maledetta: «Semafori e rotatorie per evitare altre croci» 

Se il 2023 si era chiuso nel peggiore dei modi con 50 incidenti, di cui 5 mortali, anche il 2024 per via Leonardo da Vinci, che da Quartu porta a Villasimius, è un anno di sangue.

Nicola Perra morto domenica a soli 22 anni, in sella alla sua moto all’altezza del ristorante Clipper, è solo l’ultima vittima della litoranea quartese che soprattutto nel tratto di competenza della Città Metropolitana attende interventi di messa in sicurezza che sembrano non arrivare mai.

Da tempo residenti e comitati chiedono soluzioni per ridurre la velocità, qui dove nessuno rispetta il limite di 50. Qualcosa l’ha fatta il Comune, sistemando due attraversamenti pedonali rialzati nel tratto di sua competenza tra Margine Rosso e via Marco Polo e i risultati si sono visti subito: da mesi, nessun incidente.

La Città Metropolitana

Il tratto più lungo però, quello che da via Marco Polo arriva fino a Flumini, e poi oltre fino a Villasimius, è proprio quello provinciale, dove lo scorso anno si era messo mano al rifacimento della segnaletica, ma niente dossi e niente attraversamenti rialzati come chiesto più volte. A spiegare il motivo è la stessa Città Metropolitana che in una nota fa sapere.

«Da tempo si sta provvedendo alla realizzazione di interventi per il miglioramento della percorribilità e della sicurezza stradale, che hanno riguardato e riguardano tutte le strade provinciali». Detto questo, «La Sp 17 (via Leonardo Da Vinci nel tratto di Quartu Sant’Elena) è stata oggetto di bitumatura e miglioramento della segnaletica. Nel tratto Bellavista – Flumini per migliorare la percezione della segnaletica orizzontale è stata utilizzata una particolare vernice che anche nelle ore notturne e durante piogge intense ne aumenta la visibilità e produce un effetto sonoro quando viene sormontata». Al momento però, «non sono possibili altri tipi di intervento perché dal momento che via Da Vinci è classificata come strada provinciale di tipo extra urbano, secondo il codice della strada non può essere dotata di dossi, rialzi o qualsiasi altro sistema passivo di riduzione della velocità, consentiti solo nelle strade urbane».

Le marce

Il Comitato di Margine Rosso da tempo sensibile al problema, mesi fa aveva anche organizzato una passeggiata di sensibilizzazione per la sicurezza della strada. «Perché se il tratto comunale è stato messo in sicurezza» spiega il presidente Emanuele Contu, «il tratto successivo resta terra di nessuno dove ci corre e non si rispettano i limiti». Il presidente dell’associazione turistica quartese Roberto Matta aveva invece promosso una petizione online. «È ormai da tempo che stiamo facendo pressione sulla Città Metropolitana affinché vengano posti in essere accorgimenti per ridurre la velocità sulla Sp17, non ultimo la petizione dello scorso gennaio che chiedeva la realizzazione di rotatorie e semafori all’ingresso di ogni lottizzazione».

Le associazioni

Sulla questione della velocità interviene anche Michele Vacca, dell’associazione automobilisti e motociclisti incolumi, con un parere quasi opposto: «Per le strade extraurbane secondarie tipo C il codice della strada prevede un limite di 90 km/h, ma nonostante le radicali migliorie il limite di velocità nella litoranea permane a 50 km/h, anzi a Is Mortorius e Margine Rosso è stato abbassato a 30 km/h. Con dei limiti così bassi c’è poco da stupirsi se nessuno li rispetta più e va alla velocità che ritiene adeguata trovandosi nelle curve o negli incroci a velocità troppo elevate».

