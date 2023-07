La lite tra vicini finisce nel sangue 

Una lite tra vicini ha rischiato di sfociare in tragedia nei giorni scorsi a Bari Sardo. Un ex pizzaiolo di 64 anni, Ulisse Ibba, è ricoverato in gravi condizioni al San Francesco di Nuoro dopo una colluttazione con un giovane vicino di casa intervenuto in difesa del padre che aveva avuto un diverbio con il compaesano. Nicolas Congiu, il presunto aggressore, 21 anni, è ora indagato per lesioni gravissime e ha affidato la sua tutela all’avvocato Renato Pilia, del Foro di Lanusei. Si sarebbe difeso sostenendo che Ibba è caduto accidentalmente.

Il fatto

È avvenuto sabato scorso, in un pomeriggio afoso, nel cortile dell’abitazione dei Congiu, in via Nazario Sauro. Ulisse Ibba e il padre di Nicolas Congiu, Renato, cominciano a discutere, nei paraggi c’è il ragazzo che ha un faccia a faccia con il vicino di casa. Per motivi ancora da accertare Ulisse Ibba cade all’indietro, batte violentemente la testa e si accascia.

Allarme

Gli stessi Congiu soccorrono Ibba e invocano aiuto. Arrivano il personale del 118 e i carabinieri dell’aliquota radiomobile. Il pensionato viene accompagnato all’ospedale di Lanusei dove arriva poco dopo le 17. I medici gli diagnosticano un trauma cranico e la frattura della rocca petrosa e, visto il quadro clinico preoccupante, decidono di trasferire il paziente nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale di Nuoro. Gli specialisti lo tengono tutt’ora sotto osservazione ma non hanno ritenuto necessario operarlo. A Bari Sardo scattano le indagini coordinate dalla procura di Lanusei. Ipotesi di reato per Congiu: lesioni gravissime.