Provincia.
22 febbraio 2026 alle 00:58

La lite tra parenti degenera, due in ospedale 

Si è sfiorato il peggio ieri durante una lite esplosa nelle campagne tra Sarule e Ottana. Due giovani sono finiti al Pronto soccorso dell’ospedale San Francesco mentre due zii sono stati accompagnati in caserma.

La situazione è degenerata ieri all’ora di pranzo quando zii e nipoti, dopo un violento scambio di battute, si sono picchiati utilizzando perfino zappe e bastoni. In questo contesto di altissima tensione è spuntata anche una roncola che, secondo una prima ricostruzione al vaglio degli investigatori, sarebbe stata lanciata contro un nipote.

La violenta aggressione potrebbe essere legata a tensioni precedenti, innescate da questioni di pascolo.

Sta di fatto che, per cause ancora in fase di accertamento, i rapporti già tesi sono precipitati in maniera davvero pericolosa.

I due nipoti sono stati accompagnati per accertamenti medici all’ospedale San Francesco di Nuoro. Sono giunti in codice giallo, per fortuna senza ferite serie.

Mentre loro sono ricorsi alle cure mediche, gli zii sono finiti nella caserma dei carabinieri. Sono stati ascoltati dai militari per ricostruire la dinamica, le responsabilità e l’accusa.

