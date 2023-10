La lite sulla Rsu e la guerra tra sindacati 

Guerra tra sindacati al Brotzu. Ad attaccare sono Nursing Up, Usb e Nursind: «Il Tribunale di Cagliari ha riconosciuto il nostro diritto di avere componenti eletti nella delegazione della Rsu», scrivono «e ha disposto la condanna della Rsu del Brotzu nella persona della presidente pro tempore Irene Desogus al pagamento di tutte le spese di soccombenza», intimando «di garantire alle sigle sindacali escluse, di essere inserite immediatamente nella delegazione trattante».

Fatta la premessa ecco l’affondo: «Dopo mesi di attesa per il risarcimento economico – spiegano Usb, Nursing Up e Nursind – giovedì 5 ottobre è arrivato il bonifico delle somme dovute, e con stupore abbiamo potuto verificare che a provvedere al pagamento non è stata la Rsu» ma «il sindacato Fials».

Da qui le domande: «Per quale motivo il sindacato Fials paga il conto della intera Rsu?

Il sindacato Fials si sta assumendo le colpe dell’azione illegittima che ha portato alla condanna dell’Rsu da parte del Tribunale di Cagliari?». Per questo «Nursing Up Sardegna, Usb Sanità e Nursind hanno chiesto alla presidente pro tempore della Rsu Irene Desogus, eletta nella Lista Fials, a cui dopo la condanna sono state chieste le dimissioni, in che modo e per quale motivo le spese giudiziarie della Rappresentanza Sindacale Unitaria le paga la Fials».

