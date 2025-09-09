La lite per un tradimento, poi il fendente 

La scoperta del tradimento, il confronto acceso sul pianerottolo di casa e la coltellata. Tutto in pochi istanti, per trasformare un lunedì sera di inizio ottobre in una tragedia sfiorata perché quel fendente avrebbe potuto uccidere. Per fortuna Giangiorgio Siddi, 37 anni, colpito con una coltellata in via Ardenne numero 3, a San Michele, sta meglio: arrivato al Brotzu con assegnato un codice rosso, è stato ricoverato con prognosi riservata ma già ieri è apparso in ripresa. Se la dovrebbe cavare con trenta giorni di cure. Il suo rivale, Giovanni Medas, 48 anni, ha atteso i carabinieri della compagnia di Cagliari nella sua abitazione: durante la notte tra lunedì e ieri, come disposto dal pm Danilo Tronci, è stato accompagnato in carcere con la pesante accusa di tentato omicidio. Tra oggi e domani ci sarà l’interrogatorio di garanzia. Il legale che lo avrebbe dovuto difendere ha rinunciato al mandato e ora dovrò essere nominato un altro avvocato.

Le difficoltà

Le indagini svolte dai carabinieri delle stazioni di Villanova e Sant’Avendrace, dopo il primo intervento dei militari del nucleo radiomobile, hanno ricostruito quanto sarebbe accaduto lunedì scorso verso le 19,30. I due uomini, vicini di casa, si sono affrontati sul pianerottolo dopo una animata discussione in presenza anche della moglie di uno dei due. Al centro della violenta lite ci sarebbero motivi sentimentali, in particolare la scoperta di un tradimento. Il confronto è degenerato rapidamente. Medas sarebbe rientrato nella sua abitazione per poi andare incontro al vicino per colpirlo con una coltellata. Un solo fendente alla pancia. Il 48enne è rientrato in casa mentre la moglie ha chiamato il 118. La vittima non ha mai perso conoscenza e per fortuna la lama non ha lesionato organi vitali. Siddi è stato portato dal 118 in ospedale e le sue condizioni sono poi migliorate: i medici lo hanno dichiarato fuori pericolo. È stato trasferito nel reparto di Chirurgia d’urgenza.

L’arma

I carabinieri arrivati immediatamente in via Ardenne hanno trovato il presunto responsabile nel suo appartamento, recuperando anche il coltello usato per colpire il vicino di casa. Grazie a quanto riferito dai testimoni, i militari delle due stazioni, sotto il coordinamento del comandante della compagnia Simone Anelli, hanno accompagnato subito Medas in caserma. Dopo alcune ore, in piena notte, al termine di tutte le procedure, il 48enne è stato portato nel carcere di Uta. È in attesa dell’interrogatorio davanti al giudice per la convalida dell’arresto.

Le reazioni

Un episodio di sangue isolato ma che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori se il fendente avesse colpito organi vitali della vittima. Chi abita nella zona ammette di dover convivere con alcune situazioni illegali ma nel complesso di non avere particolari problemi. Anche se lunedì, vedendo ambulanze e pattuglie dei carabinieri, c’è chi ha temuto il peggio. «I soccorritori hanno fatto salire in ambulanza un uomo: aveva una vistosa fasciatura alla pancia e, seppur sofferente, era cosciente. Speriamo non sia grave», ha raccontato una signora davanti alla palazzina di via Ardenne.

