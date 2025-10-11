La lite finisce a coltellate: tre feriti, due gravi 

Un coltello, due codici rossi e una persona finita sotto i ferri in sala operatoria. È il bilancio della sanguinosa lite avvenuta ieri a Sassari in via Rockefeller, nel quartiere Rizzeddu-Monserrato. Attorno alle 17, per cause in corso di accertamento, tre persone, due delle quali sarebbero fratelli, sono state coinvolte in una rissa dalle conseguenze gravi. Un 30enne è stato raggiunto da un fendente all’arteria brachiale, all’altezza del braccio, e ha perso molto sangue.

L’uomo è stato condotto dai soccorritori dell’équipe 118 al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata dove ha subito un intervento chirurgico per fermare l’emorragia e suturare la lesione. Grave un 23enne ferito al torace. Anche quest’ultimo è stato ricoverato in ospedale, a poca distanza dal luogo in cui è avvenuto l’episodio. Il terzo ferito, di 36 anni, ha riportato ì un trauma facciale, non si sa se causato da percosse ricevute sul viso o altro.

Sul posto sono arrivati pure i carabinieri, la cui caserma è nella stessa via. Le ricerche dei militari non avrebbero portato al ritrovamento dell’arma e ora si aspetta che i tre coinvolti nella rissa siano in grado di rispondere alle domande degli inveìstigatori per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

