VaiOnline
Sassari.
12 ottobre 2025 alle 00:26

La lite finisce a coltellate: tre feriti, due gravi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un coltello, due codici rossi e una persona finita sotto i ferri in sala operatoria. È il bilancio della sanguinosa lite avvenuta ieri a Sassari in via Rockefeller, nel quartiere Rizzeddu-Monserrato. Attorno alle 17, per cause in corso di accertamento, tre persone, due delle quali sarebbero fratelli, sono state coinvolte in una rissa dalle conseguenze gravi. Un 30enne è stato raggiunto da un fendente all’arteria brachiale, all’altezza del braccio, e ha perso molto sangue.

L’uomo è stato condotto dai soccorritori dell’équipe 118 al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata dove ha subito un intervento chirurgico per fermare l’emorragia e suturare la lesione. Grave un 23enne ferito al torace. Anche quest’ultimo è stato ricoverato in ospedale, a poca distanza dal luogo in cui è avvenuto l’episodio. Il terzo ferito, di 36 anni, ha riportato ì un trauma facciale, non si sa se causato da percosse ricevute sul viso o altro.

Sul posto sono arrivati pure i carabinieri, la cui caserma è nella stessa via. Le ricerche dei militari non avrebbero portato al ritrovamento dell’arma e ora si aspetta che i tre coinvolti nella rissa siano in grado di rispondere alle domande degli inveìstigatori per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La svolta

Gaza, si accelera sugli ostaggi I leader in Egitto per l’intesa

Forse già stanotte lo scambio dei 48 israeliani con 250 detenuti  Domani a Sharm el-Sheikh la firma con Al Sisi e il presidente Usa 
Cronaca

«C’è la caserma dell’Esercito ma qui è come nel Far West»

Gli imprenditori: situazione drammatica, intervenga la prefetta 
Gianfranco Locci
Lo scontro

I circoli dei sardi a Todde: «Diritto di voto a rischio per i giovani e le donne»

Lettera aperta alla governatrice alla vigilia dell’ottavo congresso 
Al. Car.
Il caso

La Corte dei Conti: «Promozione ET, la Giunta chiarisca»

Verifiche sui 68mila euro a sostegno della candidatura sarda al progetto 
Alessandra Carta
Industria.

«Portovesme srl non rispetta le regole»

Stefania Piredda
Cronaca

Cinzia assassinata con tre revolverate in pieno volto

Omicidio di Palau, scricchiola la versione di Emanuele Ragnedda 
Andrea Busia
Terralba.

Delitto Manca, perizie sui jeans

Valeria Pinna
La storia

Santa Greca, gli ex voto nella stanza dei miracoli

Nel tempo migliaia di fedeli hanno ringraziato la compatrona di Decimomannu con oro e preghiere 
Sara Saiu