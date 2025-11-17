La lite con Nuoro approda in Consiglio 

Le deleghe di funzione restano a bagnomaria. Per l’assegnazione degli incarichi bisogna attendere qualche giorno, giusto il tempo di comunicarle in anteprima ai diretti interessati. L’ufficialità sulle nomine dei componenti del parlamentino erano attese ieri pomeriggio, ma in Consiglio ha preso il sopravvento la lite istituzionale in atto tra le province dell’Ogliastra e di Nuoro. Questione di denari (tanti e vitali per il territorio). In apertura di seduta, il presidente Alessio Seoni ha riferito ai consiglieri la situazione di quella che viene indicata come partita fondamentale per il funzionamento dell’ente: l’Ogliastra rivendica risorse dalla storica Provincia di Nuoro che starebbe disattendendo gli accordi o comunque ritardando il trasferimento delle stesse. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi, con Seoni atteso da nuove missioni a Nuoro nel tentativo di strappare risposte affermative, soprattutto concrete, dal suo alter ego Giuseppe Ciccolini e dal personale degli uffici. «Faremo i nostri passaggi in settimana», ha confermato Seoni. Ieri nell’Aula di via Mameli, dove si è tenuto il secondo Consiglio dopo la resurrezione dell’ente, sono state approvate anche una ratifica di bilancio (in cassa sono entrati 900mila euro per la digitalizzazione e 50mila per le politiche venatorie) e il trasferimento della titolarità dei mutui di competenza contratti dalla storica Provincia di Nuoro con la Cassa depositi e prestiti oltre all’approvazione del regolamento per l’istituzione dell’Imposta provinciale di trascrizione.

RIPRODUZIONE RISERVATA