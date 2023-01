La lite con lo zio finisce a coltellate 

L’hanno trovato seduto e dolorante in piazza Bernardo De Muro, mentre cercava di tamponarsi una ferita sul ginocchio. Il sangue non smetteva di uscire e l’uomo, nonostante diversi tentativi, non riusciva a bloccare il copioso flusso ematico. «È stato mio nipote», ha detto ai carabinieri intervenuti a Sant’Elia dopo una segnalazione raccolta dalla centrale operativa di via Nuoro. La pattuglia in effetti era già nel quartiere, impegnata in uno dei normali servizi di controllo in città.

L’intervento

L’uomo, un 51enne residente nel rione e già conosciuto alle forze di polizia per i suoi precedenti, non ha però fornito ulteriori elementi, decidendo di non sporgere denuncia contro il parente. «Non posso, è mio nipote», ha detto ai carabinieri che cercavano di raccogliere ulteriori informazioni su quanto accaduto. I militari, sempre secondo le poche e stringate testimonianze del ferito, hanno appreso che il nipote non avrebbe inferto una vero fendente ma il coltello lo avrebbe lanciato colpendo il ginocchio dello zio. Non contento, lo avrebbe inoltre aggredito a morsi, causandogli un’escoriazione all’orecchio destro.

La vicenda

Il fatto è avvenuto nel cuore di Sant’Elia, poco prima dell’arrivo dei carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia durante un litigio cominciato verbalmente e finito con l’aggressione. Il giovane, un 21enne, anche lui non del tutto sconosciuto ai militari e noto per diverse vicende giudiziarie, avrebbe lanciato il coltello in un attimo d’ira. La lama ha raggiunto la gamba all’altezza del ginocchio causando una profonda lacerazione e subito dopo, non soddisfatto, il ragazzo ha deciso di lanciarsi contro lo zio (con cui tra l’altro viveva) mordendolo ripetutamente ad un orecchio. L’uomo ha tentato di difendersi ma davanti all’impeto del giovani non ha potuto far molto per proteggersi dalla furia. Solo quando l’aggressore è fuggito, il 51enne ha cercato immediatamente di bloccare l’emorragia.