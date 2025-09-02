VaiOnline
Sassari.
03 settembre 2025 alle 00:29

La lista unica non piace a destra 

Città metropolitana verso il primo voto, un difficile equilibrio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sessantasei comuni e 839 votanti per l’elezione di 14 consiglieri. La Città Metropolitana arriva alla sua prima consultazione, in programma il 29 settembre, con tutte le incognite di ogni appuntamento alle urne. Con il rebus di testare un ente “vergine”, sorto il 1° aprile di quest’anno ma istituito ben quattro anni fa e maturato per quasi 1500 giorni trascorsi prima che divenisse operativo. Retto tra il 2024 e il 2025 da Gavino Arru, pontiere ed amministratore straordinario, espressione cinquestelle che passerà il testimone all’esponente del partito democratico Giuseppe Mascia, primo cittadino di Sassari e, per diritto, futuro sindaco metropolitano. Alla guida di un territorio da 4285 km e 314570 abitanti che vede nel neonato organismo la chance di elaborare una strategia per lo sviluppo di un’area vasta, seconda per estensione solo a quella del cagliaritano. Una sfida che passa per la gestione di infrastrutture, trasporti, ambiente, tentando di trovare una sintesi tra i desiderata di zone assai lontane tra loro e dall’epicentro turritano, che vanno dal Coros al Meilogu dal Logudoro al Goceano.

Le trattative

E la complessità della “quadra” è palpabile in queste ore che scorrono inesorabili in vista della consegna delle liste, la cui scadenza incombe tassativa per martedì 9 settembre a mezzogiorno. Di fuoco, viene naturale aggiungere, perché bisogna convergere sulle candidature e mettere assieme istanze e inclinazioni degli 839 sindaci e consiglieri comunali, gli unici che potranno esprimere le proprie preferenze in questa elezione di secondo livello. Intanto l’appello di 37 comuni, usciti allo scoperto, è quello di un “listone unico” sull’esempio di Nizzi e Gallura. Ma Fratelli d’Italia si oppone, volendo marcare ogni distanza dal Pd e accoliti, e si gemella nel gran rifiuto con la Lega mentre tentenna Forza Italia, che pende più verso il “sì” così come i Riformatori. Nel centrodestra, a cui dovrebbero spettare cinque consiglieri, le interlocuzioni sono continue, definite serene, anche se tutti nascondono le carte. Mentre l’altra parte del firmamento politico matura in questi giorni le alleanze fra comuni e territori affinché facciano scaturire nomi ed egide politiche che, com’è inevitabile, faranno sentire il proprio peso guardando anche alla composizione della maggioranza in consiglio regionale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca.

Il colpo fallito sulla 387: anche l’Antimafia in campo

l F. Ledda, F. Pinna, Serreli
Intervista

Mura (FdI): «Il dialogo è la base per tornare al governo dell’Isola»

Il coordinatore del partito di Giorgia Meloni: «Dobbiamo ricucire e chiarirci sui programmi» 
Lorenzo Piras
Vertenza entrate

Giorgetti: tavolo sull’Isola entro settembre

Focus sul credito da 1,7 miliardi che la Sardegna vanta nei confronti dello Stato 
Roberto Murgia
Regionali

Emiliano cede a Decaro, Vendola no

Schlein appoggia il candidato «ma serve unità», e Avs non digerisce il veto 
Tempio

Processo Grillo, attesa per il verdetto

Duro contrattacco di Bongiorno: «Una ragazza massacrata e umiliata» 
Andrea Busia