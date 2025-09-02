La lista unica non piace a destra 

Sessantasei comuni e 839 votanti per l’elezione di 14 consiglieri. La Città Metropolitana arriva alla sua prima consultazione, in programma il 29 settembre, con tutte le incognite di ogni appuntamento alle urne. Con il rebus di testare un ente “vergine”, sorto il 1° aprile di quest’anno ma istituito ben quattro anni fa e maturato per quasi 1500 giorni trascorsi prima che divenisse operativo. Retto tra il 2024 e il 2025 da Gavino Arru, pontiere ed amministratore straordinario, espressione cinquestelle che passerà il testimone all’esponente del partito democratico Giuseppe Mascia, primo cittadino di Sassari e, per diritto, futuro sindaco metropolitano. Alla guida di un territorio da 4285 km e 314570 abitanti che vede nel neonato organismo la chance di elaborare una strategia per lo sviluppo di un’area vasta, seconda per estensione solo a quella del cagliaritano. Una sfida che passa per la gestione di infrastrutture, trasporti, ambiente, tentando di trovare una sintesi tra i desiderata di zone assai lontane tra loro e dall’epicentro turritano, che vanno dal Coros al Meilogu dal Logudoro al Goceano.

Le trattative

E la complessità della “quadra” è palpabile in queste ore che scorrono inesorabili in vista della consegna delle liste, la cui scadenza incombe tassativa per martedì 9 settembre a mezzogiorno. Di fuoco, viene naturale aggiungere, perché bisogna convergere sulle candidature e mettere assieme istanze e inclinazioni degli 839 sindaci e consiglieri comunali, gli unici che potranno esprimere le proprie preferenze in questa elezione di secondo livello. Intanto l’appello di 37 comuni, usciti allo scoperto, è quello di un “listone unico” sull’esempio di Nizzi e Gallura. Ma Fratelli d’Italia si oppone, volendo marcare ogni distanza dal Pd e accoliti, e si gemella nel gran rifiuto con la Lega mentre tentenna Forza Italia, che pende più verso il “sì” così come i Riformatori. Nel centrodestra, a cui dovrebbero spettare cinque consiglieri, le interlocuzioni sono continue, definite serene, anche se tutti nascondono le carte. Mentre l’altra parte del firmamento politico matura in questi giorni le alleanze fra comuni e territori affinché facciano scaturire nomi ed egide politiche che, com’è inevitabile, faranno sentire il proprio peso guardando anche alla composizione della maggioranza in consiglio regionale.

