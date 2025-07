La lista spese delle Comunali 

A poco più di un mese dalle comunali dell’8 e 9 giugno a Nuoro, emergono i dati ufficiali sulle spese elettorali sostenute dai candidati sindaci e dalle liste. Numeri che raccontano non solo quanto è costato correre per la guida della città, ma anche come ogni campagna sia stata impostata: tra chi ha investito decine di migliaia di euro e chi ha deciso di fare a meno quasi completamente delle spese. Ieri intanto Emiliano Fenu ha ufficializzato alla Camera dei deputati la sua decisione di optare per la carica di sindaco di Nuoro. Una scelta annunciata già in campagna elettorale e resa definitiva con una comunicazione formale indirizzata al presidente dell’aula di Montecitorio, Lorenzo Fontana.

Addio Roma

«Ho comunicato alla Camera l’opzione per la carica di sindaco», ha detto ieri Fenu, confermando le sue dimissioni dopo l’elezione a primo cittadino il 9 giugno. «Ho formalmente comunicato al presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana - ha proseguito -, nei termini previsti dalla Giunta per le elezioni, la mia scelta di optare per la carica di sindaco di Nuoro». Con questa decisione, si conclude ufficialmente il mandato parlamentare di Fenu, iniziato nel 2022 dopo un precedente incarico al Senato per M5S. «Si è chiuso un importante capitolo del mio percorso istituzionale - ha detto - che ho vissuto con responsabilità, coerenza e spirito di servizio». Fenu ha espresso gratitudine verso i colleghi parlamentari e i collaboratori incontrati negli anni. Al suo posto Mario Perantoni.

Le spese

Ieri intanto sono stati pubblicati i rendiconti dichiarati della campagna elettorale. Il sindaco neoeletto con il 63 per cento delle preferenze ha speso 22.023,18 euro, suddivisi tra 6 mila euro di risorse proprie e 16.086 euro da altri fondi. Le principali voci di spesa sono materiali e spazi informativi 5.407,72 euro; eventi e manifestazioni 6.657,65; personale e prestazioni professionali 8.869,28; materiali promozionali 1.088,53. Il candidato Giuseppe Luigi Cucca, pur investendo qualche migliaio di euro in più, è arrivato secondo. Cucca è stato il più generoso in termini di investimento personale: 25.476,96 euro, provenienti interamente da risorse proprie e della coniuge con 1000 euro di donazioni. Il dato è significativo: è la campagna più costosa tra tutti i candidati, ma non è bastato per vincere. Le voci principali sono distribuzione e spazi su media 14.523 euro; materiali e mezzi di propaganda 6.497,12; personale 3.500; manifestazioni 915,49. La candidata Lisetta Bidoni ha sostenuto una campagna con spese contenute ma strutturate: in tutto 7.827,65 euro, coperti con risorse proprie della sua lista. Le spese sono per produzione materiale e propaganda 5.400; personale 1.800, organizzazione eventi 600; oneri bancari 27,65. Risulta invece del tutto assente nei documenti ufficiali il candidato sindaco Domenico Mele. Né lui, né eventuali liste a sostegno, hanno depositato rendicontazioni sulle spese. Diverse liste hanno presentato rendiconti a zero.

