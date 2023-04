La lista dei candidati guidati da Gabriella Tatti 

Si chiama “Lista Civica Nughedu”, che sostiene la candidata alla carica di sindaco Gabriella Tatti, 44 anni, il primo raggruppamento che ufficializza i nomi dei candidati alla carica di consigliere comunale in vista delle elezioni amministrative del 28-29 maggio. Ne fanno parte Alessio Cossu 30 anni, impiegato comunale; Dante Loi, 63, dipendente Forestas; Serafino Loi, 28, agrotecnico e imprenditore agricolo; Arianna Manca, 23, laureata in Psicologia clinica; Miriam Miscali, 33, assistente domiciliare; Antonello Pinna, 32, operaio; Giovanni Pulis, 26, laureato in Scienze delle pubbliche amministrazioni; Stefano Tatti, 49, operaio. «Nessuno di loro - evidenzia Gabriella Tatti – è stato eletto precedentemente, né ha ricoperto incarichi nelle precedenti amministrazioni». L’unica del gruppo che ha ricoperto ruoli istituzionali è stata proprio la Tatti, assessore sino a novembre 2021 nella Giunta uscente Francesco Mura con deleghe ai servizi sociali e Politiche Giovanili. Uguali deleghe le aveva ricoperte nel mandato 2003-2008 con sindaco Franca Onida. Ora si rimane in attesa della lista guidata dall’altra candidata alla carica di sindaco Vanessa Corda, 50 anni, sostenuta dall’attuale maggioranza, che cinque anni fa si era presentata da sola alle urne. ( s. c. )

