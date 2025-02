La lista Coldiretti- Confagricoltura rilancia l’uscente Corrias 

Squadra che vince non si cambia, recita un vecchio adagio. E in vista delle elezioni al Consorzio di Bonifica, la lista Coldiretti-Confagricoltura uniti, alla guida dal 2020, ha scelto di ripresentarsi compatta al voto di domenica prossima. L’obiettivo è dare continuità e affrontare nuove sfide; in squadra 21 candidati, tra prima e seconda fascia, rappresentativi del territorio e delle varie realtà dell’agricoltura e dell’allevamento Oristanese. «Il presidente uscente Carlo Corrias guida un gruppo unito che si è distinto per una gestione condivisa, con le delibere approvate all’unanimità» si legge in una nota. «Grazie a una programmazione lungimirante e a investimenti mirati, il Consorzio ha migliorato il servizio irriguo, ridotto i costi per le aziende e portato avanti opere fondamentali per l’ammodernamento della rete» aggiungono. Inoltre dal 2022 il Consorzio non paga più interessi passivi alle banche «riuscendo a generare interessi attivi, poi reinvestiti a beneficio degli utenti, abbattendo i costi delle bollette e migliorando le infrastrutture». E ancora investimenti per oltre 100 milioni, sono stati introdotti servizi digitali fra cui una App per segnalare i guasti. Per il futuro si pensa a concludere i riordini fondiari di San Vero Milis, Marrubiu-Uras-Terralba. ( m. g. )

