La lingua sarda per raccontare il territorio in un documentario 

Nel cuore della Sardegna, il Sarcidano e la Barbagia di Seulo conservano un patrimonio unico fatto di storia, bellezze naturali e testimonianze archeologiche straordinarie. Per valorizzare questa ricchezza, lo sportello linguistico di Isili, capofila del progetto “Passillendi impari, fueddendu in sardu”, ha realizzato un documentario promozionale bilingue, intitolato “Sarcidanu-Barbàgia de Seulu - Vìdeu de promotzione logus archeològicus, naturalìsticus e museus”. Il progetto è stato finanziato dalla Regione attraverso i fondi della legge 482 e la legge relativa al progetto Tuilis 2023. I paesi coinvolti sono stati Sadali , Nuragus , Nurallao , Serri , Genoni , Esterzili , Seulo e Villanova Tulo .

Tra settembre e dicembre 2024 sono state realizzate riprese originali nei principali siti archeologici, naturalistici e museali, accompagnate dalla voce narrante bilingue dell’archeologo Nicola Dessì, noto per i suoi studi e i programmi dedicati alla Sardegna. Oltre i siti archeologici anche i musei sono dei pilastri della valorizzazione culturale come il Parc di Genoni, l’Ecomuseo di Seulo e il Museo Maratè di Isili unico museo del rame in Sardegna. Il progetto verrà diffuso su piattaforme digitali, canali YouTube, social media, blog e siti istituzionali dei Comuni, mira non solo a preservare, ma anche a valorizzare la lingua sarda e l’immenso patrimonio archeologico, culturale e naturalistico della Sardegna.

RIPRODUZIONE RISERVATA