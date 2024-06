La lingua sarda insegnata ai professori 

Una lingua, non un dialetto. Il sardo, per origini e caratteristiche, è da considerarsi una lingua vera e propria, seppur minoritaria, con una dignità che deriva anche dal fatto di discendere direttamente dal latino. Dignità che necessariamente deve andare di pari passo con un suo insegnamento adeguato. Con questo scopo, a partire da ottobre di quest’anno, comincerà il master sulla didattica del sardo, da una collaborazione tra l’Università e la Regione, che porterà alla formazione di figure professionali qualificate nell’insegnamento della limba.

L’obiettivo

«Il sardo, a tutti i livelli scolastici, dalle elementari all’università, va insegnato da persone preparate, altrimenti si rischia di svilirlo», afferma la docente di Glottologia e Linguistica Immacolata Pinto, che coordina con la professoressa di Linguistica inglese Luisanna Fodde il progetto Unica-Ras 2021-2024. Il progetto è nato con l’obiettivo di difendere e valorizzare la lingua sarda, potenziandone la didattica, predisponendo una certificazione delle competenze come avviene per gli idiomi stranieri ed elaborando grammatiche e dizionari scientifici sulle varietà storiche della lingua. I risultati sono stati lusinghieri: dal 2022 centinaia di candidati hanno ottenuto la certificazione C1, sono più che triplicate le ore annue (da 100 a 360) dedicate ai laboratori di sardo all’Università, ed è stata avviata la progettazione di un database per la ricerca sulla lingua.

Lo strumento

Ultimo tra i progetti da portare avanti, il master di secondo livello che si terrà in tele didattica tra ottobre di quest’anno e giugno 2025. Saranno ammessi da un minimo di 20 a un massimo di 50 candidati, previo il conseguimento della certificazione C1. L’obiettivo è quello di non commettere alcuni errori passati. «Il sardo non è stato insegnato abbastanza, col risultato che ora risulta sempre meno parlato; errore che altre regioni come Trentino e Valle d’Aosta, per esempio, non hanno commesso», spiega Fodde. «Il master sarà prima di tutto uno strumento per permettere ai docenti di trasmettere un patrimonio che va mantenuto».

Secondo la futura direttrice del master, la professoressa Giulia Murgia, sono soprattutto le nuove generazioni a comprendere l’esigenza di recuperare questi aspetti. «Anche se a volte vengono persino scoraggiati, i ragazzi non vogliono essere stranieri a casa propria».

Murgia ci tiene anche a sfatare alcune convinzioni: «Non esiste una variante più illustre delle altre, e soprattutto tutti sono in grado di imparare e conoscere ogni sua variante». E sul corso, insiste sulla necessità di un’impostazione dell’insegnamento a carattere pratico. «Vogliamo che gli insegnanti escano dal master avendo un tesoretto da spendere immediatamente, per essere pronti a insegnare subito il sardo».

