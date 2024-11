La lingua sarda a scuola, un progetto per 80 studenti 

Importante riconoscimento per l'insegnante di lingua sarda Giampaolo Salaris. L'istituto di ricerca Bellieni di Sassari, che ha presentato all'Istituto comprensivo di Terralba il progetto "Torru gratzias a cust'arti" di lingua sarda e teatro, lo ha incaricato col figlio Paolo (attore con gli artisti Fuori Posto di Cagliari ed esperienza di insegnamento laboratoriale nelle scuole) di realizzare il progetto. «Con la collaborazione della referente dell'Istituto Daniela Masia – spiega Salaris - stiamo lavorando da settembre all’insegnamento con 2 classi di quinta elementare e tre di seconda media (83 alunni), per concludere con un esito scenico a dicembre. Si tratta di 50 ore di laboratorio di lingua sarda e teatro, utilizzando il racconto teatrale "Friaxu frabaxu" pubblicato nella mia prima raccolta di opere teatrali "Màskaras, teatru sardu apustis Garau. Ho accettato di tornare all'insegnamento per dare il mio contributo di esperienza e riportare la lingua sarda a scuola. Lingua che ci hanno "rubato" obbligandoci a parlare e scrivere in italiano e in altre lingue straniere, negandoci la nostra. Oggi solo un ragazzo sardo per classe capisce e parla quella che dovrebbe essere la sua lingua, la lingua dei sardi. Credo che l'argomento lingua sarda a scuola debba essere di grande attualità, perché siamo a un punto di svolta: passata la nostra generazione di sardi parlanti, la nostra lingua sarà da considerare "lingua morta». ( s. c. )

