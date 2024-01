La lingua dei segni nelle sedute dell’Aula 

Uno sportello per le persone sorde per poter risolvere le pratiche amministrative: dotare il Consiglio comunale del servizio della lingua dei segni (Lis), di sottotitolazione simultanea durante lo svolgimento dei lavori delle sedute consiliari e di un servizio video di interpretariato della Lis durante le riprese in Aula; predisporre lo stesso servizio di accessibilità comunicativa per i principali eventi pubblici del Comune. Sono le richieste fatte a sindaco e giunta nella mozione a firma della consigliera comunale Roberta Perra e approvata all’unanimità nell’ultimo Consiglio comunale.

«Sono contenta di aver portato all'attenzione dell’Aula la mozione sull'utilizzo della Lis», sottolinea la Perra. «Le barriere in questo caso sono quelle linguistiche, comunicative e culturali. Lo spirito giusto per scrivere questo documento è arrivato grazie ad una cara amica sorda che mi ha aperto un mondo. Mi sono resa conto che il disagio lo creiamo noi ed è giusto che le istituzioni siano in prima linea e che si impegnino affinché si abbattano tutte le difficoltà. Ringrazio anche il collega Matteo Massa, che ha presentato un documento che tocca lo stesso argomento, anch'esso votato all'unanimità».

