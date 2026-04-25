La lingua come strumento di inclusione sociale: via ai nuovi corsi di base di italiano per stranieri  

La lingua come strumento concreto di autonomia e integrazione: è l’idea dietro i nuovi corsi base di italiano per stranieri promossi dalle Acli provinciali di Cagliari. L ’iniziativa mira a fornire le basi per affrontare le situazioni quotidiane e ampliare le possibilità di accesso al lavoro, alla formazione professionale e ai servizi, oltre che favorire la nascita di nuove relazioni sociali. Se raggiunto il numero minimo di iscritti, le lezioni si terranno ogni lunedì e mercoledì dalle 9.30 alle 11.30 nella sede di viale Guglielmo Marconi 4. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 3371104992 oppure scrivere all’indirizzo acliprovincialicagliari@gmail.com.

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