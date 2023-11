La Lingua blu terrorizza l’Oristanese 

Il calo delle temperature degli ultimi giorni non è bastato a scongiurare la diffusione. E così anche l’Oristanese, dopo il Nuorese, l’Ogliastra, la Bassa Gallura, il Sulcis e il Sassarese, deve fare i conti di nuovo con la blue tongue.

Emergenza

Sono circa quaranta i capi ovini morti e poco meno di un centinaio quelli finora contagiati. Dall’Azienda sanitaria locale frenano ogni allarmismo: «La situazione è sotto controllo- ha dichiarato Enrico Vacca, direttore del servizio di Sanità Animale - il nostro servizio ha emesso un provvedimento sanitario, che istituisce una zona soggetta a restrizione per febbre catarrale degli ovini, dove verranno applicate una serie di misure sanitarie per evitare l’ulteriore diffusione della malattia». Ma è massima allerta in tutta la provincia per la nuova ondata del virus che negli anni ha causato danni incalcolabili agli allevatori ovicaprini.E gli allevatori temono nuovi effetti devastanti, sebbene le autorità sanitarie puntino a rassicurare gli addetti ai lavori.

La diffusione

Al momento sono quattordici i focolai accertati nel territorio di competenza della Asl 5: la febbre catarrale ovina ha fatto la sua comparsa a Cuglieri, Seneghe, Narbolia, San Vero Milis, Riola Sardo, Baratili San Pietro, Zeddiani, Nurachi, Cabras, Terralba, Uras, San Nicolò d’Arcidano e Mogoro. Oltre ai quaranta capi già morti, altri 90 sono infetti.

Le prescrizioni

«Gli allevamenti all’interno della zona di protezione sono sottoposti a un’attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza intensificata da parte dei servizi veterinari della Asl 5 - ha precisato ancora Enrico Vacca - le movimentazioni all’interno della zona di restrizione sono consentite purché i capi non presentino segni clinici della malattia, anche se resta inteso che gli animali provenienti da uno stabilimento ricadente nei 20 chilometri di raggio attorno ad un caso confermato di blue tongue devono essere sottoposti a visita clinica da parte del veterinario ufficiale entro le 24 ore dalla partenza». Per quanto concerne le movimentazioni verso il restante territorio regionale, sono consentite solo per il macello previa visita clinica.

