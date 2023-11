La Lingua blu ora fa paura Sono 41 i focolai nell’Isola, centinaia di capi infettati 

Quarantuno focolai attivi accertati e altri quindici sospetti, centinaia di capi infettati e, finora, qualche decina quelli morti. Questo secondo i dati ufficiali dell’Istituto zooprofilattico della Sardegna. Ma i numeri dell’ondata di Lingua blu nell’Isola sono destinati a salire: la nuova epidemia preoccupa i pastori. Dagli ovili, da nord a sud, si moltiplicano le segnalazioni di pecore colpite dal virus.

Le testimonianze parlano di una virulenza superiore al passato. Ma potrebbe trattarsi di impressioni di chi vede il bestiame, quindi la fonte di sostentamento, soccombere da un giorno all’altro. Per capire è necessario attendere i risultati degli esami sui campioni prelevati dai veterinari delle Asl, che in questi giorni stanno lavorando a pieno regime nelle campagne dell’Isola.

La diffusione

Le prime segnalazioni sono arrivate dalla Baronia, poi l’allerta si è spostata in Ogliastra. Con contagi che adesso si stanno manifestando anche nel Sud Sardegna, nell’Iglesiente e nel Medio Campidano. Salvatore Tidu è originario di Sedilo. Da alcuni anni gestisce un’azienda nelle campagne di Guspini. Da lui la Lingua blu ha fatto strage: «Nel nostro territorio le pecore continuano a morire a decine e tutto tace. Siamo abbandonati da tutti», accusa, «anni e anni di sacrifici, genetica, soldi e duro lavoro per vedersi il capitale in poco tempo andare tutto in fumo. Poveri noi, ormai siamo allo sfascio», scrive sui social.

L’incubazione

I numeri saliranno dopo il responso delle analisi che i laboratori stanno elaborando. E quando emergerà l’entità dei capi che si sono infettati in questi giorni: il periodo di incubazione della Lingua blu è di circa due settimane. I pastori sperano che le temperature continuino ad abbassarsi: il meteo in peggioramento potrebbe essere un alleato del vaccino. Il buon andamento della campagna di somministrazione era stato certificato alla fine di settembre da Dino Garau, direttore della struttura complessa di Sanità animale della Asl Ogliastra.

In quei giorni erano comparsi i primi cinque focolai nel suo territorio. L’esperto allora aveva parlato di epidemia molto debole: «Non c’è nessuna emergenza», aveva detto, «la situazione non è grave ed è pienamente sotto controllo anche grazie all’efficace campagna di vaccinazione che abbiamo portato avanti negli ultimi anni nel nostro territorio». Dove la Lingua blu non si manifestava da due anni: gli ultimi focolai registrati risalivano all’ottobre del 2021. Da quelle rassicurazioni ormai è trascorso un mese. E nel frattempo le aree di contagio si sono moltiplicate.

Difficoltà

La Sardegna, suo malgrado, è avanti rispetto a molte altre zone dell’Europa. La Blue tongue sta dilagando in Germania, Belgio e Paesi Bassi. In Olanda si stima che siano state colpite circa 2.500 aziende. La Cina ha deciso di bloccare le importazioni di carni da quei Paesi. E i ministri dell’Agricoltura, a margine di una riunione Ue, hanno chiesto la diffusione di un vaccino. Per fronteggiare una situazione definita «drammatica».

