La linea verde del Carbonia 

Carbonia in Eccellenza, Tharros e Ovodda in Promozione: sono le squadre che nell’ultima stagione hanno maggiormente valorizzato i giovani nei due campionati di riferimento. Una graduatoria stilata dalla Federazione regionale sulla base di criteri precisi e relativi punteggi che, oltre a dare il giusto merito alle società che più di altre hanno puntato sui ragazzi, si tramutano anche in un riconoscimento monetario proporzionale al piazzamento in classifica. Con una nota di merito in più per i minerari, perché nel massimo torneo regionale non era previsto l’obbligo di schierare due fuori quota come invece in Promozione (dove ogni squadra doveva prevedere in formazione un classe 2005 e un classe 2006).

Così ecco che, tirate le somme, è stata pubblicata la classifica finale. In Eccellenza il Carbonia ha messo assieme 144 punti ed è arrivata davanti a Ferrini Cagliari (112), Alghero (55), San Teodoro (45) e Barisardo (22); nel girone A di Promozione ha vinto la Tharros con 163 punti davanti a Selargius (113,30), Calcio Pirri (57,20), Arborea (24), Villacidrese (22) e Atletico Cagliari (20,90); il gruppo B dello stesso campionato ha visto il successo dell’Ovodda, che con 108 punti è arrivato davanti a Lanteri (60,5) e Buddusò (26,40).

Il regolamento prevedeva fossero premiate le prime sei società ma solo nel caso avessero raggiunto i 20 punti e non fossero retrocesse direttamente. In Eccellenza è stato considerato l’utilizzo dalla prima alla 27esima giornata di ciascun giocatore nato dal 2006 in poi (escluse dunque le ultime tre gare e quelle di playoff e playout); in Promozione, dove c’era l’obbligo dei fuori quota, è stata riconosciuta l’eventuale decisione di schierare dalla prima alla 31esima giornata ogni giovane in più rispetto ai due previsti.

I punteggi: un punto per ogni gara in cui il calciatore è stato utilizzato per 30’ dall’inizio; 3 per ogni match in cui il calciatore è stato schierato in tutto il primo o il secondo tempo; 4 per ogni partita in cui il calciatore ha giocato almeno per i primi 60’; infine, 6 punti per le società che hanno fatto disputare all’atleta tutta la sfida. I premi: 4.800 euro al primo, 3.200 al secondo, 2.600 al terzo, 2.200 al quarto, 1.500 al quinto e 1.070,37 al sesto.

RIPRODUZIONE RISERVATA