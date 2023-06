La Lilt in festa per i suoi 25 anni 

Una domenica di festa per la Lilt di Desulo che ha celebrato i primi 25 anni di attività. Dopo il ritrovo svoltosi in mattinata all’hotel Gennargentu, un dibattito ha tracciato la storia del sodalizio, soffermandosi sul lavoro svolto. In apertura, i saluti del delegata locale Tanina Vicari, a seguire gli interventi della presidente provinciale Pietrina Deiana e della ex Maria Pia Cortes. Non è voluto mancare all’appuntamento anche il coordinatore regionale, Alfredo Schirru. A conclusione dei lavori il pranzo conviviale con gli associati locali e dal territorio. «Siamo fieri del percorso fatto - spiega Tanina Vicari - intendiamo proseguire nel solco finora tracciato, incrementando attività e iscritti. Abbiamo a cuore il sociale e la cura del prossimo, animati dal grande amore per Desulo e il territorio». (g. i. o.)

