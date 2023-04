La “Liegi”, una Decana per due giovani titani 

Nel ciclismo dei titani, la Liegi Bastogne Liegi, la decana delle classiche, sembra fatta apposta per permettere di aggiornare il libro dei record. Sui 258.1 chilometri trapunti di côtes (con le leggendarie La Redout e La Roche aux Faucons nel finale) che innalzano a 4400 metri il dislivello complessivo, sono corridori dalle caratteristiche diverse che possono sognare, anche gli scalatori, purché siano campioni. La Liegi non si vince per caso. Per questo in cima alla lista dei favoriti non possono che esserci Tadej Pogacar e Remco Evenepoel. Lo sloveno sta disputando una stagione surreale, ha vinto praticamente tutte le gare (classiche o a tappe) a cui ha preso parte e ha già 12 successi: il belga campione del mondo, protagonista negli Emirati e in Catalogna, ha il Giro d’Italia nel mirino e ha trascurato tutte le classiche. però è campione uscente e ha in squadra un “domestique” d’eccezione come Julian Alaphilippe. Gli italiani? Forse guardano più alla gara femminile (142,8), ma non si sa mai. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA