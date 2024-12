La liceale Ludovica medico per un giorno 

Medico per un giorno, a 14 anni («quasi 15», come precisa lei). Qualche settimana fa Ludovica ha aperto il profilo Instagram dell’Azienda ospedaliero-universitaria e ha scritto un messaggio: «Da grande mi piacerebbe fare il medico, ho questa passione da quando ero piccola e dato che la strada è ancora lunga vorrei partecipare ad attività di volontariato in ospedale».

Il suo messaggio non è passato inosservato: così ieri Ludovica, liceale al Convitto, è stata “medico” per un giorno. Accompagnata da Ferdinando Coghe, direttore sanitario facente funzioni dell’Aou, era in corsia al Policlinico Duilio Casula: ha visitato alcuni reparti, ha parlato con i medici, i suoi futuri colleghi, con gli infermieri, e con i direttori dei reparti. «Una bellissima esperienza che ha intensificato il mio sogno. Ho capito qual è la mia strada. È stato un insieme di emozioni fortissime che mi porterò per sempre nel cuore», ha detto.

RIPRODUZIONE RISERVATA