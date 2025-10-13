La libertà inizia dallo studio 

La libertà inizia con lo studio. Anche dietro le sbarre di un carcere si può riaccendere il futuro. E assolvere davvero a quel principio fondante che mira al reinserimento sociale. «Chi apre la porta di una scuola, chiude una prigione», diceva Victor Hugo. Nell'istituto penitenziario San Daniele di Lanusei a fine mese partono i corsi dell'istituto superiore professionale Ianas di Tortolì, guidato dal nuovo dirigente Pasquale Are. Sono sedici i detenuti iscritti che potranno rimettersi sui libri.

Alberghiero

L'indirizzo è "Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera", sono attive le discipline previste per il primo periodo didattico, che consentono di ottenere la certificazione dell’assolvimento dell'obbligo di istruzione. Si cimenteranno in varie materie: scienze degli alimenti, laboratori enogastronomici dei settori cucina, sala e vendita, accoglienza turistica, studieranno due lingue straniere, oltre a storia, italiano e matematica. Funzionerà esattamente come una normale classe, ma la lezione avverrà nella struttura carceraria. L'istruzione di secondo livello è erogata direttamente dall'istituto professionale Ianas, unica scuola superiore in Ogliastra ad averlo attivato. Il Cpia (Centro provinciale istruzione adulti) svolge un ruolo coordinativo, stipula accordi di rete e collabora alla progettazione didattica e alla definizione dei percorsi individuali dei detenuti. «Dal punto di vista professionale è una soddisfazione mettersi a servizio di coloro i quali andranno a cercare un reinserimento sociale, facendo ritorno alla vita civile. Stiamo dando un'opportunità per la costruzione di competenze chiave, promozione dell'inclusione sociale e occupabilità. Il lavoro dà dignità alla persona e non vi è modo migliore per un reinserimento nella società, che passi dall'avere un mestiere», spiega il coordinatore per la classe in carcere e responsabile delle serali. Marcello Secci.

Formazione

Ma lo Ianas, nella sede centrale in via Santa Chiara, a Tortolì, offre anche corsi serali per studenti lavoratori. Le iscrizioni scadono il 15 ottobre. «Abbiamo una forte attenzione verso gli adulti. Si tratta di persone che per vari motivi hanno abbandonato gli studi e decidono di rimettersi sui libri per ricollocarsi nel mondo del lavoro. Ci crediamo molto» conclude il vice preside Giovanni Idili.

