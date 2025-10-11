La libertà di viaggiare secondo Matteo 

Matteo Gamerro da tempo non cammina e non riesce a parlare, ma i gesti che compie valgono più di mille parole, come il viaggio solidale e culturale “In Sardegna… con Matteo”, l’iniziativa che dal 7 al 15 ottobre attraversa l’Isola per raccontare territori e comunità in chiave inclusiva. Sostenuta dalla Fondazione del cammino minerario di Santa Barbara, la quarta giornata si è svolta ieri a Guspini: dal centro del paese, Matteo, in sella alla sua Joelette e spinto dai suoi amici dell’associazione, è arrivato a Montevecchio. Dopo una giornata nel borgo minerario, oggi il percorso prosegue verso Arbus.

Il viaggio

Il progetto nasce dal desiderio di proseguire il lungo cammino di vita e di incontri del 46enne, originario di Ivrea. Nel 1999 gli è stata diagnosticata la scelerosi multipla. Dal 2008 la malattia lo ha costretto sulla sedia a rotelle, ma non gli ha mai tolto la voglia di vivere. Viaggiatore instancabile, ha percorso centinaia di chilometri in Italia e all’estero, portando ovunque un messaggio di speranza e di forza. Il viaggio in Sardegna è stato pensato per attraversare l’isola meno turistica: Matteo è già stato a Terralba, Marceddì, Portu Maga, Piscinas: arriverà poi a Nebida, Masua, Porto Flavia e Torre dei Corsari. «L’iniziativa è frutto di un grande impegno organizzativo con la rete di relazioni che ho costruito negli anni, con le mie conoscenze e passioni del territorio, della cultura e dell'enogastronomia», spiega Federica Laneri, ideatrice e organizzatrice del progetto. «Credo che creare esperienze ed emozioni di questo tipo e inclusive possa aiutare a creare esempi per le nuove generazioni e faccia crescere il benessere personale e sociale. È un importante esempio di collaborazione, condivisione, amore per il prossimo. Se quel giorno in cui ho incontrato Matteo non avessi aperto il cuore e la creatività tutto questo non sarebbe avvenuto».

Santa Barbara

Ogni giornata è occasione di incontro e partecipazione: chiunque può unirsi al gruppo per condividere un tratto di strada. «È un’iniziativa importante che il cammino minerario di Santa Barbara ha voluto sostenere e promuovere perché fa parte di un progetto più complessivo per rendere il cammino più inclusivo e accessibile a tutti», commenta il sindaco di Guspini, Giuseppe De Fanti, che è anche consigliere di amministrazione della Fondazione. «È una grande dimostrazione di coraggio da parte di Matteo, una testimonianza molto importante, ma soprattutto un’azione significativa di tutto il gruppo che lo supporta e lo accompagna lungo il percorso». Matteo vuole dare l’esempio. Negli anni ha partecipato a numerosi cammini e ha scritto quattro libri che raccontano il suo modo di vivere la situazione di disabilità come cammino interiore, e con i volontari dell’associazione “Si può fare con Matteo Gamerro” continua a viaggiare.

