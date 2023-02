La libertà di stampa spiegata agli studenti dell’Iti 

Si è parlato di libertà di stampa e di opinione nel settimo appuntamento del progetto Church & School promosso dalla parrocchia Nostra Signora di Monserrato di Girasole in collaborazione con il polo Iti. Nell'aula magna della scuola, è stato Celestino Tabasso, giornalista dell'Unione Sarda a rispondere alle numerose domande dei ragazzi e della ragazze delle terze e quarte presenti in sala.

Dopo i saluti del dirigente scolastico Basilio Drago che ha ricordato come la stampa quando esercitata nel modo giusto svolga il ruolo di «watchdog» (in gergo giornalistico cane da guardia), ovvero di sorveglianza contro l'illegalità, ha preso parola Don Evangelista Tolu. Il parroco ha voluto fortemente queste iniziative sulla Costituzione con le scuole per divulgare quella che chiama la "carta dei diritti più bella del mondo, ma spesso non conosciuta e rispettata", questa volta dedicando l'iniziativa all'articolo 21. A coordinare i lavori la giornalista Giusy Ferreli.

È stato ricordato come la libertà di stampa e di opinione non sia così scontata come accade in molti paesi dove ancora si può anche perdere la vita per raccontarla. Tabasso ha citato la giornalista russa Anna Politkovskaja.

«Il lavoro dei giornalisti è guidato da obblighi morali e deontologici – ha detto Tabasso – a ben precisi impegni nel riportare le notizie: il rispetto della verità sostanziale dei fatti, la continenza del linguaggio e riferire fatti di interesse pubblico»

Si è parlato di libertà di stampa in Italia, di censura, e spesso di autocensura. «Un giornalista che ha una notizia rilevante e non la pubblica perché non vuol crearsi problemi non è un buon giornalista» ha detto. E poi ancora: «Chi fa questo lavoro deve fare i conti con la propria coscienza ma anche con la concorrenza. Perché ci sarà un collega di un'altra testata che quella notizia la darà. Perciò un ottimo antidoto alla pigrizia, al carrierismo o all'autocensura è anche la concorrenza».