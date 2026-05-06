La libertà di Buttafuoco «Niente armi a Venezia: qui prepariamo la pace» 

«Grazie al ministero della cultura, nella persona di Alessandro Giuli, a tutte le istituzioni del territorio, alla città di Venezia e a ogni singolo cittadino di questo territorio, alla Regione del Veneto, alla soprintendenza e ai nostri vicini di casa, la Marina Militare».

«Non è un tribunale»

Sono le prime parole del presidente Pietrangelo Buttafuoco alla conferenza di presentazione al Teatro Piccolo dell'Arsenale della Biennale Arte 2026 che apre al pubblico sabato. «Andare avanti, avere audacia, sviluppare in libertà i vostri progetti. Questo lo raccomanda il presidente della Repubblica. Il Capo dello Stato a cui dobbiamo riconoscenza e rispetto ha detto quale è il mandato dell’arte e della cultura: libertà e audacia. Ebbene eccoci», ha aggiunto Buttafuoco. «Non intendiamo barattare 30 anni di storia che hanno sempre raccontato così il mondo. Questa è una Biennale che non vuole risolvere, ma mostrare, aprire alle domande. Qui l'unico veto è l'esclusione preventiva. Mi preoccupano la censura anticipata, le dichiarazioni che piovono da ogni dove costruendo un verdetto prima del confronto. La Biennale non è un tribunale. È un giardino di pace. Alle istituzioni chiediamo dialogo, non carte che girano. Proviamo insieme a guardare la luna».

L’audacia

«La presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla domanda sulla partecipazione della Russia ha detto “la Fondazione Biennale di Venezia è autonoma”. Con la doverosa premessa “non sono d'accordo, ma”... proprio in quel ma e la ringrazio, ha confermato la libertà e l'autonomia e quindi la libertà e l'audacia che sono il fondamento della civiltà del diritto», ha detto Buttafuoco. «La civiltà del diritto è cosa ben diversa dagli statuti etici dove la legge è uguale per tutti diventa per tutti quelli che la pensano come noi, per come vogliamo noi. A Venezia non abbracciamo le armi, prepariamo la pace», ha detto Buttafuoco tra gli applausi concludendo il suo intervento. «Non alimentiamo polemiche, apriamo discussioni. Ci guidano il diritto, il rispetto, la pace e il dialogo, valori che valgono per tutte le nazioni».

L’ambasciatore

«C’è qualcosa di veramente morboso e irrazionale nell'ossessione dell'Ue di perseguitare la cultura e l’arte russa attraverso sanzioni e ogni sorta di restrizione». Così l’ambasciatore della Russia in Italia Aleksej Vladimirovic Paramonov che ieri ha inaugurato il padiglione della Biennale. «È deplorevole che la leadership italiana e la direzione della Biennale siano diventate bersaglio di inaccettabili e brutali diktat e pressioni da parte dell'Ue i cui burocrati grigi e senza volto hanno fatto di tutto per abbassare la cortina di ferro e impedire qualsiasi scambio tra i paesi Ue e la Russia. Siamo ben consapevoli - dice ancora - che la maggior parte delle persone di buon senso in Italia non condivide questo approccio e non intende recidere i secolari legami culturali con la Russia, uno dei cui simboli è il padiglione russo nella Laguna. E certamente non sarebbero d'accordo con l'assurda affermazione secondo cui la presenza di oltre 50 giovani musicisti, filosofi e poeti russi, nonché di rappresentanti di Argentina, Brasile, Italia, Mali, Messico e Stati Uniti che partecipano al nostro progetto, rappresenti un colpo all'unità occidentale e, di fatto, la sua sconfitta». A causa delle sanzioni, l'allestimento russo in Laguna durerà solo quattro giorni di anteprime. Successivamente, sino al 22 novembre, sarà disponibile al pubblico solo in video.

Le attiviste

Seni al vento, passamontagna fucsia, slogan anti-Putin, fumogeni e musica ad altissimo volume: ieri all’ingresso del Padiglione, protetto dalle forze dell’ordine, anche le attiviste Pussy Riot. Grande schieramento di polizia e manifestanti, alcuni con le bandiere ucraine, al grido di «Russia Stato terrorista».

Le code di chilometriche

Intanto, le code infinite ai Giardini e all'Arsenale nel secondo giorno di pre-apertura dedicato ai giornalisti e agli addetti ai lavori, testimoniano il successo della Biennale. In fila, sotto gli ombrelli in una giornata piovosa, l'attesa davanti ai cancelli e agli ingressi ai Padiglioni ha superato la mezz’ora ( red. cult. ).

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