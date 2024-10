«La libertà dei media, un bene da difendere» 

C’è da fare i conti con la rivoluzione digitale, con l’intelligenza artificiale, che si porta dietro enormi opportunità ma rischi anche più grandi. E infatti ha dato forza a un’arma antica come il mondo: le notizie false, usata in tempo di guerre per manipolare le opinioni pubbliche dei Paesi democratici. E c’è da stare all’erta, per garantire un’informazione «genuina». Davanti ai rappresentanti delle agenzie di stampa europee, nell’incontro al Quirinale con European Alliance of News Agencies, Sergio Mattarella ha ribadito il punto: «La libertà e il pluralismo dei media garantiscono il pieno dispiegarsi di alcuni dei diritti irrinunciabili per la democrazia e la misurazione della sua qualità: il diritto alla libertà di espressione e di informazione».

Il tema anima anche le vicende nazionali, all’indomani dell’insediamento del Cda e della nomina di presidente e ad della Rai, e alla vigilia di una riforma che potrebbe ridisegnare l’assetto della tv pubblica. Ma lo sguardo è sul pianeta: «Nuovi protagonisti globali - ha ricordato il presidente della Repubblica - sono intervenuti nella dimensione dell’informazione, con la pretesa di definire standard di accesso e linee guida - anche con un uso spregiudicato delle piattaforme digitali che gestiscono e dell’Intelligenza Artificiale - a prescindere dalle legislazioni poste a tutela della integrità del settore.

