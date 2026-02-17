La lezione di Pilar, la cagnolina salvata e curata dai volontari 

Al termine della lezione posa con i bambini per le foto di rito, concede loro di farsi accarezzare per qualche istante, ma senza esagerare, perché è pur sempre una diva. Pilar, la cagnolina di 13 anni simbolo del rifugio “La casa di Bingo”, è la protagonista del progetto di cittadinanza attiva che sta interessando le scuole dell’infanzia, la primaria e le medie di Corte Piscedda che punta a sensibilizzare i più piccoli al problema del randagismo.

In classe

La piccola insegnate pelosa, accompagnata da Elisabetta Podda, la responsabile del rifugio con la quale Pilar vive, arriva la mattina in classe ed è pronta a “raccontare” la sua vita. E attraverso la sua storia, la cagnetta impartisce una lezione di vita ai bambini di tutte le età, e insegna loro come ogni essere vivente meriti di essere amato e rispettato.

Elisabetta Podda in classe utilizza un pupazzo simile a Pilar, e la prima cosa che chiede ai bambini è quale differenza notino tra l’animale in carne ossa e quello di pezza: «La maggior parte nota che i fiocchetti che portano sono differenti e altri piccoli dettagli secondari, ma solo in pochi dicono che uno è inanimato e l’altro è vivo. I bambini sono molto incuriositi da questo progetto, e dimostrano interesse al tema del randagismo: credo che affrontare questi discorsi quando sono piccoli possa aiutarli ad avere maggiore consapevolezza e a renderli più sensibili a certi problemi del loro territorio. È curiosa anche l’idea che hanno del rifugio, si immagino i cani ospiti nelle stanze di una casa».

La storia

Ma Pilar, salvata insieme alla sorellina Conchita quando avevano pochi mesi dopo essere state abbandonate sulle sponde de rio San Girolamo, è l’emblema della lotta al randagismo e anche un simbolo di resilienza. «L’abbiamo chiamata così in onore di Pilar del mare, cantata da De Andrè – racconta Elisabetta Podda -, la sua vita è stata una continua lotta, è nata con una lussazione congenita del gomito ad entrambe le zampe, una malattia che le impediva di camminare, è viva solo perché la sorellina era riuscita a sgusciare fuori dalla scatola in cui le avevano abbandonate e aveva attirato l’attenzione di un passante. Oggi riesce a camminare senza grandi problemi, ma per raggiungere questo risultato, quando era piccola l’abbiamo portata una dozzina di volte a Milano per essere operata. È bello pensare che, attraverso l’esempio di vita di una cagnolina, i bambini possano diventare più empatici verso gli animali e avere il coraggio per affrontare ogni difficoltà, proprio come ha fatto Pilar».

RIPRODUZIONE RISERVATA