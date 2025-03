La lezione di Picasso: «Credi in te» 

INVIATA

Serrenti . Si emoziona ancora, Ermelindo. Rievoca quel giorno di fine dicembre 1961 e rivede il bambino che è stato, magro e introverso. «Il mio carattere timido», dice oggi che è passata una vita. «Il mio carattere è rimasto lo stesso, ma quella lezione non l’ho mai dimenticata: “Per avere qualcosa nella vita, devi lottare”». Il monito del «signore col basco», così lo chiama lui, che ha trasformato un anonimo mezzogiorno d’inverno della sua infanzia in una giornata memorabile. Chi altri può raccontare di aver incontrato Pablo Picasso, allora ottantenne, e di averne intenerito la ruvidezza dei modi? Una storia, la sua, in cui c’è anche un piccolo giallo intorno all’opera ricevuta in dono quel giorno dall’artista: una colomba della pace disegnata sul foglio di un album da disegno.

I piccoli sardi

Classe 1949, agricoltore in pensione, casa e famiglia a Serrenti, Ermelindo Pasci ha incontrato Pablo Picasso ai tempi del seminario a Pisa. «Non avevo certo la vocazione, ma come tantissimi ragazzi di famiglia povera venni spedito in seminario dove frequentavo la scuola e ricevevo un’educazione religiosa». Era il penultimo dei cinque figli maschi di Luigi Pasci, impiegato dell’ufficio di collocamento, e di Maria Bandino, casalinga, che mandarono i loro ragazzi a studiare dai preti: due a Cagliari, due a Bologna, e lui appunto a Pisa. «Partii nel ‘60, in nave, e con me c’erano altri ragazzi da Quartu, Quartucciu, Cagliari, Carbonia. Eravamo accompagnati da padre Augusto, carmelitano, che al convento di Santa Maria del Carmine si occupava degli allievi».

Le tre prove fallite

È stato lì che Ermelindo, dodicenne, incontrò Picasso. Era il 28 dicembre 1961, un giovedì, e quella mattina nel salone del convento c’era fermento perché si teneva una conferenza con tante personalità. «Noi ragazzi eravamo in vacanza, si fa per dire, perché non avevamo i soldi per tornare a casa. Quella giornata, dunque, era cominciata come le altre: messa, colazione e studio», racconta Ermelindo. «Finché, intorno a mezzogiorno, padre Raffaele ci disse: “C’è un ospite illustre che vuole conoscervi”». L’ospite attendeva i ragazzi giù nel salone delle conferenze ormai deserto. «Un vecchio signore col basco insieme a uno poco più alto. Padre Raffaele ci presentò “il maestro Picasso” ma noi non avevamo idea di chi fosse. Capimmo però che l’uomo col paltò era il suo segretario. Dunque, l’anziano signore ci disse che voleva farci un regalo, ci fece allontanare e disporre in riga, prese un pennarello dei tre che aveva nel taschino della giacca e disse, in italiano: “Un mio disegno al primo che riesce a prendere questo lapis”. Eravamo venti, tutti più grossi e più alti di me. Al primo via quelli sono partiti come torelli, io mi sono bloccato. “Tu perché sei rimasto indietro?”, mi chiese. Ero avvilito. Lui ordinò: “Riproviamo: pronti? Via”. La scena si ripetè. Il vecchio col basco mi chiamò: “I tuoi amici fanno di tutto per avere il premio, tu neanche ci provi”. Balbettavo: “Non sono forte come loro”. “Così facendo sarai un perdente”, fu il suo rimprovero. “Nella vita bisogna lottare per avere qualcosa”». La sfida fu ripetuta, Ermelindo rimase indietro. «Quel premio lo diede a me. “Hai bisogno di un incoraggiamento”, disse».

L’opera custodita

Conserva un foglio di quegli album antichi di carta grossa sul quale è disegnata una colomba della pace, come tante Picasso ne ha riprodotte dopo la prima tratteggiata a fine anni ‘40. Un disegno dimenticato e ritrovato tanti anni dopo («Ero già in pensione») durante una visita ai padri carmelitani. «Era protetto da un vetro, in mezzo a una pila di riviste su un ripiano impolverato. I frati della mia infanzia non c’erano più, e il padre priore mi disse che per tanto tempo il quadro era stato custodito da padre Augusto. Dissi che volevo portare con me quel dono, finalmente». Il permesso arrivò. Peccato però che in giro per il mondo siano tantissime le copie delle colombe firmate Picasso, comprese quelle datate 28-12-’61. «Quel giorno ho ricevuto anche un foglio che ne certificava l’autenticità, è andato perduto. Ma ricordo un particolare: prima di consegnarmi il disegno, il segretario lo ha fotografato». Dunque, la colomba di Ermelindo è autentica o è un falso? «Un perito mi ha detto che è un falso. Ma io so che il vero tesoro che ho ricevuto è stato l’incontro con un artista immenso».

