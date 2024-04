La lezione di Peppino Impastato al Da Vinci: «Siate partigiani» 

Giovanni Impastato porta a scuola il ricordo e l’esempio del fratello Peppino, giornalista assassinato per le sue denunce nei confronti di Cosa Nostra. Un botta e risposta senza fronzoli su cosa è la mafia, sulla politica che manca, su chi era Peppino Impastato e su cosa può fare il singolo in risposta ai soprusi e alle ingiustizie: non essere indifferente. Un dialogo aperto con un centinaio di studenti del da Vinci, che hanno letto il suo libro “Mio Fratello” e sviluppato un elaborato per il concorso indetto dalla casa editrice Demea. Le vincitrici Salma Aniba e Valentina Pisano hanno prodotto una tela con la rappresentazione di una libellula, simbolo di libertà e trasformazione, simbolo di Peppino Impastato. La referente del progetto, Virginia Mariane, ha commentato: «Giovanni ha spiegato che la mafia è in ognuno di noi ogni volta che imponiamo il nostro pensiero, che non rispettiamo l’altro, che bisogna lottare per il bene di tutti e non per interessi personali. Il messaggio che ci ha lasciato è di essere partigiani, combattere per i propri ideali, senza paura, senza essere fagocitati dal sistema. I ragazzi aspirano ad un mondo diverso, dove le brutture che li circondano possano essere sovrastate dal bisogno di giustizia, rispetto, legalità».

