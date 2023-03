La lezione di Natascia: «Bulli, non vi temo» 

«All’inizio» racconta Natascia Curreli, «mi tenevo tutto dentro. Soffrivo tantissimo per quello che mi dicevano alcuni miei compagni, ma stringevo i denti . Poi alle superiori ho preso coraggio e l’ho raccontato ai professori». Che però non reagiscono come si aspettava, «dicevano, “sono ragazzate, non farci caso” e così gli affronti continuavano. Allora ne ho parlato per la prima volta con i miei genitori ed è stato come alleggerirmi, togliermi un peso». La Natascia di adesso non ha niente a che vedere con quella timida e impacciata della scuola media. Sicura di sé, affronta gli studenti con piglio deciso invitandoli a raccontare le loro esperienze e rivolgendosi con toni duri, anche a chi in cuor suo, sa di essere un bullo.

La differenza però rispetto a quel periodo, è che ora Natascia è diventata forte. Caparbia e coraggiosa tanto da raccontare la sua storia nelle scuole per aiutare i ragazzi «a difendersi dai bulli, a non farsi impressionare, né demoralizzare. Perché c’è sempre una via d’uscita e nessuno deve sentirsi inferiore a qualcun altro».

A fare più male erano le parole. «Cicciobomba e mongolfiera, mi chiamavano così e io piangevo di nascosto». Perché all’epoca Natascia Curreli, oggi 26 anni, era piccola e non sapeva come difendersi dalle prese in giro dei compagni delle scuole medie. Insulti e frasi ostili, «soprattutto per via del mio peso» che continuarono anche in seguito alle superiori e persino in questi anni sui social.

La storia

La “lezione” Natascia, l’ha raccontata ieri ai ragazzi del liceo scientifico Brotzu e lo farà anche nelle prossime settimane in altre due scuole cittadine, nell’ambito del progetto “Diamoci del tu”, promosso dall’avvocato e campione del mondo in carica di karate, Gino Emanuele Melis, 37 anni.

Affrontare il bullismo

«Quando andavo a scuola io il bullismo era ancora un tabù» aggiunge, «non se ne parlava certo come oggi, anzi si tendeva a non affrontare il problema. Così io a un certo punto non ce l’ho fatta e ho lasciato la scuola in terza superiore». In quel momento la sua vita cambia, «ho trovato lavoro, prima come baby sitter poi come assistente ad anziani, dove tutti mi volevano bene». Soprattutto ha acquisito sicurezza in sé stessa, «quello che mi ha aiutato è stata soprattutto la fotografia. Mi sono appassionata e scattare mi fa sentire speciale». I bulli, quelli, non sono mai spariti. «Sui social le offese ci sono sempre. Quando pubblico le foto scrivono “ma non ti vergogni?”. Ma adesso non mi fa più male, anzi mi rende più forte e più mi dicono così, più pubblico altre foto, perché io sì che non ho niente di cui vergognarmi».

L’incontro con gli studenti

Lo dice chiaro e forte agli studenti, «racconto la mia storia e dico che c’è sempre la luce in fondo al tunnel. Che se ci sono dieci persone che ci vogliono male ce ne sono altre trenta che ci vogliono bene». Adesso, «bisogna fare attenzione soprattutto ai social, stare lontani da quel mondo, bisogna avere più testa e meno istinto. I ragazzi di oggi prendono troppo alla leggera le parole, che invece fanno male più di uno schiaffo. È il branco che li rende forti ma da soli non sono niente». Di fianco a lei Melis ascolta e aggiunge: «Il nostro progetto si chiama “Diamoci del tu” perché agli studenti diamo del tu. Stiamo in mezzo a loro, si crea un rapporto di fiducia. Io spiego gli aspetti legali come avvocato dando nozioni giuridiche e sociologiche. C’è persino chi in questi incontri ha raccontato la sua esperienza davanti ai bulli».

