La lezione di Matteotti nel libro di Fornaro 

«Uccidete pure me, ma non ucciderete mai le idee che sono in me» è la frase scritta su una delle lapidi davanti al monumento in bronzo dedicato a Giacomo Matteotti, realizzato nel 1974 da Jorio Vivarelli. Quel ricordo è nel lungotevere Arnaldo da Brescia a Roma, poco distante dal luogo dove il deputato socialista il 10 giugno 1924, poco dopo le 16, venne sequestrato da un gruppo di sicari riconducibili al fascismo (Amerigo Dumini, Albino Volpi, Giuseppe Viola, Augusto Malacria e Amleto Poveromo) e caricato a forza su una Lancia Lambda. L’inizio della sua fine. Matteotti viene rapito e assassinato. Il suo corpo viene ritrovato due mesi dopo.

«Voi volete ricacciarci indietro. Noi difendiamo la libera sovranità del popolo italiano al quale mandiamo il più alto saluto e crediamo di rivendicarne la dignità, domandando il rinvio delle elezioni inficiate dalla violenza alla Giunta delle elezioni», aveva detto nell’ultimo intervento alla Camera. A cento anni dalla morte tante celebrazioni per ribadire il valore delle sue idee. È uno dei primi a intuire la deriva autoritaria e antidemocratica del fascismo. Stasera, alle 18, nella sala convegni dell’Archivio di Stato, un altro appuntamento per non dimenticare la sua lezione morale e politica. Viene presentato il libro “Giacomo Matteotti, l’Italia migliore” di Federico Fornaro. Una biografia completa e aggiornata: l’esperienza politica dal Veneto (era di Fratta Polesine) a Roma, le lotte, il contributo alla causa socialista, l’opposizione al regime, il rigore morale, fino ai tragici fatti del 10 giugno 1924, quando Matteotti trovò la morte per mano fascista. Intervengono, con l’autore, Mauro Carta, presidente Acli Sardegna, Gianluca Scroccu, docente di Storia contemporanea all’Università di Cagliari e Enrico Trogu, direttore dell’Archivio di Stato. (ma. ra.)

