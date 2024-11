La lezione di Impastato agli studenti 

Applausi scroscianti e sguardi pieni di emozione hanno accolto Giovanni Impastato ieri nella palestra della scuola media dell’Istituto Giovanni Lilliu. Con il suo libro “Mio Fratello. Tutta una vita con Peppino” stretto tra le mani, studentesse e studenti delle classi seconde e terze hanno trasformato una giornata scolastica in un momento di profonda riflessione. Di fronte a loro non c’era solo l’autore di un libro, ma un uomo di oltre settant’anni che porta avanti, giorno dopo giorno, la memoria del fratello Peppino Impastato, assassinato il 9 maggio del 1978 dalla mafia per il suo coraggio nel combatterla.

L’incontro, curato dai docenti Silvia Puddu e Andrea Durante, è stato il culmine di un percorso educativo sulla legalità e la cittadinanza attiva. Nei giorni precedenti, i ragazzi hanno infatti letto il libro e visto il film “I 100 passi”, approfondendo così la storia di Peppino, un giovane giornalista cresciuto in una famiglia mafiosa che scelse di opporsi a quel sistema, fino a sacrificare la propria vita.

Le domande degli studenti sono state tante e diverse: “Cosa ha provato quando ha scoperto che suo padre era un mafioso?” “Le manca suo fratello?” “Ha mai avuto paura per la sua famiglia?” Giovanni Impastato ha risposto con sincerità, condividendo i ricordi di una fanciullezza accanto a Peppino, un ragazzo come loro, ma con il desiderio indomabile di cambiare le cose. «La mafia non è solo criminalità, è un sistema che distrugge libertà e dignità», ha detto, spiegando come il fratello avesse trovato nella radio e nel giornalismo strumenti per denunciare l’omertà e le ingiustizie.

Tra gli interventi delle alunne e degli alunni, una frase ha colpito particolarmente: «Se non si denuncia, non è più paura, ma incoscienza». Parole che testimoniano quanto profondamente il messaggio di Impastato sia importante venga trasmesso alle nuove generazioni.L’iniziativa non è stata però solo un omaggio al passato, ma un invito a guardare al futuro con responsabilità. «La memoria è il primo passo per costruire una società più giusta», ha ribadito il fratello, sottolineando l’importanza dell’educazione e del ruolo dei giovani nel contrastare ogni forma di criminalità. L’incontro con Giovanni Impastato alla scuola media Lilliu si inserisce in un progetto più ampio dedicato alla legalità e al senso civico.

