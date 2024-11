La lezione del prof: l’età non è un limite 

L’Università della Terza età di Assemini ha un docente molto speciale, Giorgio Di Maggio, che ha dato concreta dimostrazione di come ciascuna età possa contenere nuove sfide. Classe 1958, di Elmas, una vita da informatico per Ferrovie dello Stato prima e Inps poi, ha attraversato la rivoluzione digitale con passione tanto da scegliere di dispensare tecnologia anche dopo la pensione. Acuto osservatore, si è reso conto di quanto potenziale inespresso esista nelle persone: «L’ho notato nel mio lavoro: la tecnologia per le generazioni oltre i 50 anni, troppo spesso è un problema. Poi ci provano, e si entusiasmano - dice con convinzione di Maggio - l'età non deve essere un limite». Scoccati così i 65 anni si è posto un obiettivo ambizioso: il periplo della Sardegna in bici.

La sfida

Di Maggio lo racconta con voce pacata ed entusiasta insieme: «Ho conosciuto l'ideatore del Cammino delle 100 Torri in Sardegna, Nicola Melis: perché non farlo in bici? Ho perciò rispolverato una normalissima e datata mountain bike realizzando un sogno che avevo, senza essere un fenomeno». Perciò con gioiosa tenacia, senza clamore, con la sola convinzione che anche nella vita normale, a qualunque età, non ci siano limiti, ha tracciato una tabella di marcia: percorrere 80/90 km al giorno e "toccare" quante più torri costiere possibile nel periplo insulare.

Il viaggio

«Mia moglie da casa, giorno per giorno, mi prenotava, nelle diverse località, B&B o affittacamere economici dove si potesse anche ricoverare la bici al sicuro. Così senza tanto allenamento, sono partito», dice Di Maggio. Con un’attrezzatura essenziale fatta di portapacchi, borse laterali, caschetto, e sulle gambe l’esperienza di Santiago di Compostela, il viaggio è cominciato l’8 maggio dalla vicina Elmas, per poi toccare Solanas, Muravera, Tortolì, Cala Gonone, La Caletta, Porto S. Paolo, Punta Serena, Isola Rossa, Stintino, Alghero, Cuglieri, Cabras, Arbus, Carloforte, Teulada e infine Cagliari il 23 maggio: 16 giorni di pedalate col sole primaverile, ma anche col vento e sotto la pioggia, in cui Di Maggio ha completato il suo periplo tra panorami mozzafiato e salite impegnative. «Il momento più difficile è stato a Portovesme, in attesa del traghetto per Carloforte, è piovuto in modo impressionante: ero fradicio e nella discesa, tremavo dal freddo. In nave poi mi sono spogliato per cambiarmi, ma non c'era più nulla di asciutto nelle borse e solo in albergo, stremato, mi sono potuto scaldare sotto la doccia e col phon, ho provato ad asciugare qualcosa per la sera», ricorda Di Maggio.

E il momento più bello? «Ce ne sono stati 2: il primo nella salita verso Urzulei. Mentre sudavo, una famiglia di cinghiali ha attraversato tranquilla davanti a me, e poco dopo una fila di anatre mi si è affiancata, accompagnandomi senza timore per un bel tratto. Eravamo soli una natura sublime ed io; il secondo è stato quando, arrivando a Cagliari, ho scorto mia moglie sorridente che mi ha detto: ce l'hai fatta ». Il messaggio di Giorgio Di Maggio adesso alla riapertura dei corsi dell’Università della Terza età di Assemini è dunque forte e chiaro: «Ogni età ha i suoi sogni: non c’è spazio per limiti e stereotipi».

