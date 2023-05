La lezione del partigiano ucciso durante la guerra 

Il partigiano di Maracalagonis Leandro Corona è stato ricordato anche nella scuola di via Caravaggio a Sinnai durante un incontro che un nipote dell’eroe, Mario Corona, ha tenuto con i docenti e i ragazzi delle terze classi dell’Istituto.

Mario Corona, poliziotto in pensione, è da anni impegnato in un tour fra le scuole della provincia per ricordare lo zio, diventato eroe a 19 anni. Aveva lasciato Maracalagonis quando era un ragazzino, non ci è più tornato. Durante la seconda Guerra mondiale era stato fucilato assieme a quattro soldati della penisola che ora riposano assieme in una tomba di un cimitero nei pressi di Firenze. (ant. ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA