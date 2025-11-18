La lezione del ciclone Cleopatra e il dolore che diventa solidarietà 

A dodici anni dal passaggio del Ciclone Cleopatra, la commemorazione per le nove persone, tra cui due bambini, che hanno perso la vita travolte dalla furia dell'acqua, è un insegnamento a chi, forse, il 18 novembre del 2013 non era ancora nato. Di fronte al monumento ai caduti, nove monoliti che guardano il mare, ieri a ricordare le vittime di Cleopatra, gli alunni delle scuole elementari e medie della città a cui si sono rivolti il sindaco, Settimo Nizzi, e il parroco che ha officiato la funzione religiosa, don Gianni Sini. «Cari ragazzi, oggi qui siete un grande raggio di sole», ha detto il primo cittadino. Non solo il ricordo del drammatico bilancio di quel violento nubifragio, anche una lezione per imparare il rispetto per la natura e la solidarietà come reazione al dolore. «Ricordare - ha aggiunto Nizzi - non significa solo essere tristi ma imparare e capire che la natura è forte e bisogna rispettarla e che quando si presenta un momento difficile bisogna aiutarsi, come ha fatto la nostra comunità che ha saputo trasformare il dolore in solidarietà». Oltre a fare memoria, ha continuato don Sini, «bisogna imparare a volgere dal male al bene e a mettersi con umiltà di fronte alla natura, non per possederla ma per custodirla».

A ricordare le vittime dell'alluvione in Gallura, anche l'assessore regionale ai Lavori Pubblici, Antonio Piu, che ha partecipato alla commemorazione organizzata dal Comitato Monte Pino, sul ponte che, nel crollo, ha ingoiato tre persone.

