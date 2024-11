La lezione del Castadias a una grintosa Orrolese  

Castiadas 3

Orrolese 1

Castiadas (4-3-3) : Daga, Marci, Luciano, Szafran, Grinbaum, Pionca, N. Ridolfi (29’ st Altobelli), Cadoni (39’ st Murru), Porru (47’ st Furci), Vacca, Angelucci (42’ st N. Murgia). In panchina Kirby, Bonfigli, Taricco, Fadda, Pensa. Allenatore Guido Fenza.

Orrolese (4-4-2) : Pani, Ghiani (41’ st Garau), Morleo (36’ st Anedda), Porcedda (42’ st Sirigu), Chulia, S. Mura, Erriu, M. Mura, Boi (26’ st Melosu), Serio (39’ st D. Murgia). In panchina Martinez, Prasciolu, Porceddu. Allenatore Marco Marcialis.

Arbitro : Marco Putzolu di Cagliari .

Reti : pt 11’ Cadoni; st 43’ S. Mura, 11’ Ridolfi, 39’ Porru.

Note : ammoniti Grinbaum, Ridolfi, Marci e Murru (Castiadas), Boi e Simone Mura (Orrolese) .

Castiadas. All’Annunziata il Castiadas batte una coriacea Orrolese ed avanza in quinta posizione. Una vittoria importantissima per gli uomini di Guido Fenza che hanno offerto un bel calcio. I biancoverdi scendono in campo determinati e dopo appena 11’ sbloccano il risultato: traversone da destra verso sinistra del neo acquisto Angelucci per Cadoni che con un diagonale trafigge Pani. Immediata la reazione degli ospiti che al 15’ guadagnano un rigore ma Daga è bravo a parare il tiro dagli undici metri di Serio. Allo scadere, il pareggio con Simone Mura che finalizza una bella ripartenza.

Nel secondo tempo, all’11’ Castiadas nuovamente avanti grazie ad una deviazione aerea di Ridolfi su schema di calcio d’angolo. Al 39’ i padroni di casa chiudono il match con Porru che dribbla Pani e insacca a conclusione di un’azione manovrata. «Vittoria meritata», dice Fenza. «Abbiamo avuto quasi sempre il pallino del gioco. Un tassello verso la salvezza». Il tecnico dell’Orrolese, Marco Marcialis: «Un pizzico di rammarico per il rigore fallito e l’errore difensivo sul terzo gol». ( ant. ser. )

