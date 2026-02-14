VaiOnline
Selargius.
15 febbraio 2026 alle 00:29

La lezione dei bimbi alla politica dei grandi 

Gli alunni simulano una seduta del Consiglio: «Strade sicure e più aree sportive» 

A dieci anni sindaca per una mattina, la prima quota rosa con fascia tricolore a Selargius. E nella formazione della Giunta è persino riuscita a raggiungere un compromesso storico scegliendo uno degli assessori fra i banchi della minoranza. Un Consiglio comunale speciale quello svolto ieri nella sala consiliare del Municipio, con i piccoli studenti all’ultimo anno della scuola primaria di via Parigi, del Comprensivo 1, che per alcune ore hanno indossato i panni di amministratori e dimostrato di avere le idee chiare sul futuro della città: «Servono strade più sicure, e un centro sportivo gratuito vietato ai bulli».

Il Consiglio dei bimbi

Tutti con grembiule e felpa blu, sono arrivati nel palazzo comunale prima di mezzogiorno. Due le classi coinvolte, la 5C e la 5B, delle elementari, guidate dalle insegnanti Francesca Farris, Maria Elena Cardia, Silvia Spano, alcune mamme e la pedagogista Maria Giusta Pittau. In testa Marianna Mameli, con la doppia veste di maestra e consigliera comunale. «La visita di oggi in Comune rientra all’interno di un progetto didattico multidisciplinare su democrazia e cittadinanza che li rende protagonisti nella loro città», spiega la docente di storia e geografia, Farris.

Poi la simulazione del Consiglio comunale, con tanto di dibattito post elezioni delle principali cariche: la sindaca Eleonora, con gli assessori Federico, Francesco, Leonardo, Noemi, Sara e Chiara. E il piccolo Daniele nel ruolo di presidente dell’Aula. Fra le priorità esposte dai piccoli amministratori per un giorno «le strade da sistemare per evitare incidenti e cadute», ma anche «più cestini per i rifiuti contro il fenomeno dell’inquinamento». E ancora: «Le piste ciclabili sono da migliorare, servono più aree verdi così si sta meno a casa davanti a telefonini e tivù. E un centro sportivo gratuito per bambini e ragazzi, attrezzato per i disabili, magari con cinema e sala lettura. Però senza bulli, e chi non rispetta le regole va multato».

Il sindaco vero

Ad accoglierli c’era il sindaco Gigi Concu, che dopo una breve lezione su ruoli, cariche politiche, competenze e protocolli da seguire, ha ceduto la fascia tricolore e la parola agli studenti. «Una mattina decisamente piacevole, con il Municipio a disposizione dei nostri giovani ospiti che magari un giorno ricopriranno davvero un ruolo attivo nell’amministrazione e contribuiranno al governo della nostra città. Oltre che bravi, ci hanno ricordato quanto il rispetto spesso manchi, purtroppo anche nei luoghi istituzionali dove noi grandi non sempre diamo un bell’esempio».

