La lezione azzurra della presidente Calligaris 

Era l’ospite principale della serata organizzata da Alessandro Spinetti e la sezione di Cagliari degli Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia, ma lui, Claudio Ranieri, si è accomodato in ultima fila ad applaudire la consegna dei premi, prima che arrivasse il suo turno. Accanto al “re”, una regina, Novella Calligaris (presidente nazionale dell’ Anaoai), che all’hotel Calamosca, oltre a ricevere il premio, ne ha consegnato uno a un’altra nuotatrice, la campionessa paralimpica Francesca secci, che con lei è stata protagonista della traversata dello stretto. In una sala gremita di campioni di ogni età, il riconoscimento di “Azzurri per sempre” è stato consegnato alla saltatrice Tiziana Vecchio, all’hockeista Roberta Campus, al tiratore Oreste Lai e Gabriele Catta, autore di pazzesche imprese a nuoto (Costa Rei-Cagliari) e di corsa (21 maratone in 21 giorni!).

Ultimo applauso, per l’allenatore rossoblù che dimostra nei fatti di condividere i profondi valori sportivi difesi e promossi dagli “Azzurri d’Italia”. ( c.a.m. )

