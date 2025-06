“La levatrice” di Cau ad Alghero e Sassari 

Prosegue il tour regionale per la scrittrice di Norbello Bibbiana Cau che con il suo romanzo d’esordio “La levatrice” (Nord) si è subito posizionata nelle parti alti della classifica di vendita nazionali ed attualmente è l’autrice sarda più venduta non solo nella nostra Isola ma in tutta Italia. Due i prossimi incontri: giovedì ad Alghero e venerdì a Sassari.

Gli appuntamenti

Ma andiamo con ordine. Giovedì prossimo, 19 giugno, alle 19, Bibiana Cau sarà ospite dello spazio all'aperto della Libreria Cyrano di Alghero all’11 di via Vittorio Emanele II. A dialogare con lei ci sarà Raffaele Sari. Il giorno dopo, venerdì 20, l’appuntamento è alle 18.30 nella sala conferenze di Bibanca, in viale Mancini 2, nell’ambito del festival Éntula organizzato da Lìberos. Con Cau Lorena Piras.

L’autrice

Bibbiana Cau dopo gli studi di Ostetricia all’Università di Cagliari, nel corso di una lunga carriera lavorativa ha avuto il privilegio di accompagnare alla nascita tantissime nuove vite. Lettrice da sempre, ha scoperto l’interesse per la scrittura durante la stesura della tesi in Storia sociale e, dopo essersi laureata in Educazione degli adulti e in Formazione continua all’Università di Roma Tre, ha frequentato i corsi della Scuola Holden di Torino, di Medicina narrativa presso le Aziende sanitarie locali sarde.

Il romanzo

Non è una di loro, Mallena. Un giorno di sedici anni prima è arrivata a Norolani insieme con Jubanne, cui è bastato un attimo per innamorarsi e che l’ha sposata per proteggerla da un destino che gravava su di lei come una condanna. Eppure, per gli abitanti di quel paese dove il maestrale porta il respiro del mare, ormai è diventata un punto di riferimento. Perché Mallena è una llevadora che, mettendo in pratica il sapere antico tramandatole dalla madre, assiste tutte le partorienti, anche quelle delle famiglie più umili, senza mai pretendere nulla in cambio. Ma tutto precipita nel settembre 1917, quando Jubanne torna dal fronte ferito nel corpo e nell’anima. Per pagargli le cure necessarie, Mallena chiede a gran voce al Consiglio comunale di essere remunerata per il suo lavoro e, ancora una volta, quel sussidio le viene negato.

