La letteratura queer a Cagliari con il Rainbook 

Otto appuntamenti letterari suddivisi in tre giorni, da domani a domenica, per la nuova edizione del Festival Rainbook, organizzato a Cagliari dall’associazione culturale Baa Bà. Per approfondire e confrontarsi attraverso la letteratura LGBTQIA+ italiana a partire dagli incontri con Eduardo Savarese, Lorenzo Gasparrini, Fabio Bo, Cristina Prenestina, Gianluca Nativo, Nat Gilgi, Luca Starita, Filippo Arras e La Trave nell’Okkio.

Si comincia domani alle 18 negli spazi del Polo bibliotecario di via Falzarego 35: Lorenzo Gasparrini presenta “Ci scalderemo al fuoco delle vostre idee di paglia” e, a seguire, Fabio Bo parlerà del suo “Ti prometto il giro del mondo”. Sabato triplo appuntamento: alle 17.30 Cristina Prenestina introdurrà la sua favola “Nino il T-Rex”, in collaborazione con Famiglie Arcobaleno; alle 18 Nat Gilgi e “Meno cazzate” mentre alle 19 il palco sarà per Gianluca Nativo e il suo “Polveri sottili”. Ultimi tre incontri domenica a partire dalle 17. “Pensiero stupendo” è il titolo del saggio di cui parlerà Luca Starita prima di dare la parola, alle 18, a Eduardo Savarese con “Le madri della sapienza”. Alle 19 spazio al “Rainbow Speech”: Filippo Arras e La Trave nell’Okkio introdurranno il pubblico nel mondo dell’intelligenza artificiale applicata alla letteratura e al mondo queer.

