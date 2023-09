«La lettera è vera» il medico si scusa  

Martedì l’Asl di Nuoro ha presentato una denuncia ai carabinieri per un presunto danno di immagine e procurato allarme dopo il clamore nazionale suscitato dalla lettera denuncia delle assistenti sociali di Fonni sull'invito da parte della Radiologia dell'ospedale San Francesco a un paziente che doveva sottoporsi alla radioterapia, ad andare fuori dall'Isola per le cure. «Un atto dovuto», ha specificato ieri in una conferenza stampa il direttore generale dell’Asl 3 Nuoro, Paolo Cannas, spiegando che si è trattato di un errore organizzativo e raccontando i fatti. Al tavolo c’è anche il medico che ha inviato quella lettera, unico che pronuncia la parola «scusa» al paziente, al suo fianco il direttore facente funzioni del reparto del San Francesco, Alessandro Carai, e la dirigente del Cas (Centro accoglienza servizi), Maria Cristina Santona.

Tutto vero

Il documento recapitato al paziente, seppur incompleto, che parla di una lista d’attesa di sei mesi «è vero» ha ammesso in conferenza stampa lo stesso Cannas, spiegando che non è l’unico: «Ci sono altri cinque, sei documenti simili per altri pazienti, su trecento che abbiamo in carico». Ma il dirigente Asl ha sottolineato che i malati affetti da tumori vengono presi in carico regolarmente dal Cas e seguiti sempre. Nel caso specifico, è stato il radiologo in accordo col malato ad indicare la possibilità di fare le cure fuori dall’Isola. Accorciando quindi i tempi d’attesa.

«Rispetto ai primi sei mesi del 2022, l’Asl di Nuoro - puntualizza il direttore Cannas - ha un incremento di interventi sui tumori chirurgici del 42 per cento».

Il medico

«Il paziente era già in carico al nostro reparto - ha raccontato il dirigente medico Mauro Urpis, che ha firmato la lettera - ha già una tac di simulazione fissata per dicembre oltre agli esami di controllo da eseguire ogni due mesi. Era seguito da noi, non è stato mandato via. Ingenuamente - spiega Urpis - di fronte a una tempistica magari clinicamente accettabile ma comunque risultante un po’ lunga, ho chiesto al paziente se avesse avuto piacere di recarsi in qualche altro centro. Lui mi ha citato la comodità di andare a Roma per fare radioterapia, ho riportato quello che era il suo desiderio rendendomi disponibile ma prendendomene carico. Mi dispiace che una dicitura prestampata sia stata oggetto di una strumentalizzazione così forte». Lettera necessaria al paziente per accedere poi al rimborso spese per le cure extra-regionali.

Tempi congrui

Sei mesi. Così recita il documento. Anche l’assessore alla Sanità Carlo Doria, ieri impegnato in una conferenza Stato-Regioni, che aveva parlato inizialmente di un documento falso, ribadisce che «i tempi d’attesa per le prestazioni di radioterapia in Sardegna rientrano tutti nei parametri stabiliti dalle linee guida per la sicurezza delle cure nelle patologie oncologiche. La certificazione rilasciata il 28 agosto 2023 da un dirigente medico della unità operativa di radioterapia della Asl di Nuoro che attesta la necessità di un trattamento fuori regione non trova giustificazione nei tempi di attesa dei servizi di radioterapia della Sardegna e sarà l’indagine interna avviata dalla Asl di Nuoro e dalle autorità competenti a far luce su questa vicenda che ha generato allarme e causato un grave danno all’immagine del sistema sanitario regionale e della Asl di Nuoro in particolare. I centri di Nuoro, Cagliari e Sassari a cui si aggiunge il Mater Olbia, sono oggi perfettamente in grado di garantire le cure in sicurezza, nei tempi adeguati ai diversi casi».

Seguiamo i nostri pazienti

«L’azienda non invita nessuno ad andare fuori ma prende in carico e accompagna il paziente in tutte le fasi del processo di cure attraverso il Cas - precisa il manager Paolo Cannas - molti pazienti arrivano da altri ospedali. Sono stati fatti degli errori nello stilare un documento».

