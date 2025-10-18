VaiOnline
Il caso.
19 ottobre 2025 alle 00:33

La lettera di Turetta: «Mi pento ogni giorno  per quel che ho fatto»  

Venezia. «In questo momento ho maturato la convinzione e sento il bisogno, spinto dai forti sensi di colpa che provo, di assumermi la piena responsabilità per quello che ho fatto, di cui mi pento ogni giorno. Sinceramente, dal profondo del cuore, pensando a lei e a tutto questo, ho preso la scelta di rifiutare di affrontare i successivi gradi di giudizio e accettare la pena che ho ricevuto in primo grado». È questo il passaggio della lettera, scritta a mano su un foglio A4, con cui Filippo Turetta annuncia alle autorità giudiziarie l’intenzione di rinunciare all’appello contro l'ergastolo comminatogli in primo grado per il femminicidio di Giulia Cecchettin.

La svolta è arrivata a un mese dall’inizio del processo di secondo grado, il 14 novembre prossimo nell'aula bunker di Mestre, per la brutale uccisione dell’ex fidanzata. Per quel delitto, il 23enne di Torreglia (Padova) è stato condannato alla pena massima, ma contro la sentenza pendevano due ricorsi: quello dei difensori, che chiedevano di escludere l’aggravante della premeditazione e la concessione delle attenuanti generiche, e quello della Procura, sul mancato riconoscimento dell'aggravante della crudeltà e dello stalking.

«Fin dall'inizio del mio percorso giudiziario - scrive Turetta - ho preso tutte le scelte possibili, affinché questo potesse portare più rapidamente possibile e in modo trasparente e sincero alla sentenza, qualsiasi essa fosse».

Anche se il giovane afferma di essere «tristemente consapevole che comunque purtroppo in nessun modo essa (la sentenza, ndr) possa pienamente rimediare ed eliminare il profondo dolore e sofferenza che ho causato con le mie gravissime azioni a Giulia e a tutti i suoi familiari e parenti, impedendole di vivere una piena e meravigliosa esistenza».

