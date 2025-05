La lettera di Gasp all’Atalanta: «Volevo nuovi stimoli» 

Manca soltanto l'ufficialità poi la Roma potrà finalmente dare il via all'era Gasperini. L'ormai ex tecnico dell'Atalanta ha salutato i tifosi nerazzurri con una lettera aperta sull'Eco di Bergamo, spiegando che la separazione è dovuta alla «necessità di nuovi stimoli». L'allenatore ha rivelato che «solo nelle scorse ore ha realmente deciso di mettere la parola fine a questa meravigliosa storia» con l'Atalanta. Intanto il club dovrà cercare un suo sostituto: in pole Thiago Motta, Stefano Pioli e Raffaele Palladino.

Il Diavolo

Il mercato della Serie A non si muove in attesa che il puzzle degli allenatori si concluda. Soltanto Napoli e Milan sono già attive, anche perché hanno già ufficializzato chi sederà in panchina per la prossima stagione. I più attivi al momento sono i rossoneri, soprattutto sulle uscite. In attesa dell'incontro per decidere il futuro di Leao, la società sta provando a liberarsi di alcuni giocatori ed ingaggi pesanti. Theo Hernandez dovrebbe andar via. Il suo agente e i rossoneri lo valutano 30 milioni. Sul francese c'è anche l'attenzione dell'Al-Hilal, pronto a offrirgli 18 milioni di euro a stagione. In uscita anche Kyle Walker. Il Milan ha rinunciato al riscatto per 5 milioni di euro del 34enne inglese che farà rientro al Manchester City prima di essere dirottato altrove.

I campioni d’Italia

Il Napoli, invece, ha quasi chiuso per l'arrivo di Kevin De Bruyne. Antonio Conte al suo rientro dopo le meritate vacanze, troverà quasi certamente il belga che lascia il City in cambio di un biennale da 5,5 milioni a stagione. Pep Guardiola, che vuole già la squadra al completo per il Mondiale per club di giugno, ha già trovato il sostituto: si tratta del francese Rayan Cherki. Il 21enne esterno del Lione costa circa 40 milioni di euro. Dalla Premier potrebbe arrivare il nuovo allenatore della Juventus. Il nome è quello di Marco Silva, tecnico portoghese che allena il Fulham e fa parte della scuderia di Jorge Mendes. Attivo sul mercato anche il Barcellona. La società balugrana insegue Luis Diaz e Joan Garcia. Secondo quanto riporta “Mundo Deportivo” l'esterno colombiano del Liverpool ed il portiere dell'Espanyol sono i primi obiettivi. Con Garcia è già iniziata la trattativa mentre l'operazione per portare in blaugrana Diaz è più complessa.

Le altre trattative

Il Liverpool d'altra parte ha bisogno di monetizzare per prelevare Florian Wirtz dal Bayer Leverkusen. Nel frattempo il Barça avrebbe abbandonato la pista Nico Williams dell'Athletic Bilbao. Lascia la Catalogna, intanto, Clement Lenglet: il francese e la società starebbero rescindendo il conrtatto. Il difensore guadagna 16 milioni lordi. In Premier l'Everton ha esercitato l'opzione di riscatto per Carlos Alcaraz, ex Juventus, dal Flamengo. Il centrocampista argentino Under 23 dovrebbe firmare un biennale. In Olanda l'Ajax ha scelto il suo nuovo allenatore: John Heitinga, olandese classe 1983, prenderà il posto di Francesco Farioli.

RIPRODUZIONE RISERVATA