La lettera di Beniamino nelle mani del Papa 

Nelle mani del Papa da ieri c’è la lettera scritta da Beniamino Zuncheddu nella quale si chiede un’udienza al pontefice: l’ha consegnata Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario della Cei, in occasione della celebrazione dei 25 anni di TV2000. «Il Santo Padre – commenta l’arcivescovo Baturi – aveva molto presente il caso del signor Beniamino Zuncheddu, era contento dell’esito felice della vicenda e pregava per la comunità di Burcei e per quest’uomo che ha tanto sofferto: speriamo che ci possa essere questo dialogo, Zuncheddu lo ha chiesto come un figlio».

