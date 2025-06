La lettera di Arzu sarà presentata ai giudici del Riesame 

«Al momento della visita non emergono elementi a favore di un rischio di suicidio». Così avevano scritto lo psichiatra e lo psicologo del carcere che, il 29 maggio, tre giorni dopo il suo arresto perché sospettato di omicidio, avevano visitato Sandro Arzu nel Presidio per la tutela della salute della Casa circondariale di Uta. Dieci giorni dopo, la notte tra l’8 e il 9 giugno, verso le 3, il 56enne si è tolto la vita impiccandosi nella sua cella di isolamento, pare con i lacci delle scarpe.

L’autopsia

Su disposizione del pubblico ministero di turno, sostituta procuratrice Rossella Spano, ieri mattina si è svolta l’autopsia che ha rilevato la morte asfittica da trauma meccanico che ha bloccato la respirazione. Solo nelle prossime ore la salma sarà riconsegnata ai familiari per consentire la celebrazione dei funerali che si svolgeranno ad Arzana, cittadina d’origine del 56enne, tornato in carcere perché sospettato dell’omicidio di Vincenzo Beniamino “Mino” Marongiu, 52 anni, ucciso in piazza nel centro ogliastrino il 9 luglio 2023. Era stato raggiunto da 9 colpi di pistola, l’ultimo dei quali alla testa. All’origine del delitto ci potrebbe essere la vendetta e dissidi maturati nel mondo del narcotraffico, oltre al timore di Arzu per l’incolumità della sua famiglia: gli investigatori della Dda hanno scoperto che negli anni, Marongiu (anche lui in passato sospettato di gravi reati) si sarebbe recato spesso a Senorbì dove vivevano la moglie e il figlio di Arzu. Prima dell’ultimo arresto, avvenuto a Cagliari il 26 maggio, il 56enne era sparito nel nulla l’8 marzo 2023, poco tempo dopo essere scampato miracolosamente a un agguato: fu attirato in una trappola e colpito al collo da un colpo di pistola. Nel 1990 era stato condannato col fratello Luca per l’omicidio di Bruno Ferrai, sospettato di essere stato il killer del padre, poi nel 2018 ancora una condanna perché ritenuto al vertice di un’organizzazione criminale – con all’interno anche calabresi e albanesi – specializzata nel traffico di droga tra la Penisola e la Sardegna.

La lettera e il riesame

Nel foglio che ha scritto a mano prima di togliersi la vita e che gli agenti della Penitenziaria hanno recuperato in cella, Arzu scagiona i fratelli Sergio e Roberto, il nipote Gianluca e il compaesano Pier Giorgio Piras, chiarendo che non sono coinvolti col delitto di Marongiu. Poi si rivolge ai familiari più stretti, chiedendo loro perdono per gli errori e per la sofferenza causata. Parole che denotano come ormai si sentisse stanco e senza più forze. Ieri mattina, gli avvocati difensori Francesco Marongiu e Rita Dedola hanno avuto dal pm Danilo Tronci la copia della missiva e domani sarà prodotta al Tribunale del Riesame che dovrà decidere sull’ordinanza cautelare nei confronti degli altri quattro indagati. Nel frattempo sia a Uta che in altre carceri dell’Isola ci sarebbero state manifestazioni di cordoglio da parte di detenuti: tanti lo conoscevano e sono rimasti colpiti dalla sua morte.

Le indagini

Nel frattempo le indagini della Direzione distrettuale antimafia di Cagliari proseguono per far luce su una lunga sfilza di episodi violenti così da capire se siano collegati da un unico filo rosso. Dall’omicidio di un amico di Sandro Arzu, il 58enne Mosè Cao, il cui corpo venne trovato nel novembre 2021 in un pozzo a Pranu Mannu, nelle campagne tra Talana e Lotzorai, alla trappola tesa allo stesso Arzu, passando per una serie di rapine, pestaggi e tentati sequestri di trafficanti di droga che, negli ultimi anni, sarebbero stati messi a segno da una banda rivale a quella del 56enne. Tanto è vero che, poche ore prima del suo arresto, Arzu sarebbe stato intercettato in auto mentre cercava di procurarsi una pistola per sequestrare e interrogare un 83enne (soprannominato “Mangiabambini” per una vicenda di pedofilia) così da scoprire chi avesse organizzato la trappola mortale a Mosè Cao.

